İranlı komutandan mesaj: Hürmüz ve Babülmendep Direniş Cephesi'nin elinde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutan Yardımcısı Tümgeneral Mustafa İzadi, Şehit Muhammed Şirazi’yi anma töreninde konuştu.

İzadi, Şehit Muhammed Şirazi’nin her zaman velayet yolunda olduğunu, kardeşleriyle birlikte cihada katıldığını ve Allah için ayaklandıklarını söyledi.

İslam Devrimi’nin 14 asırlık imamlar ve âlimlerin mücadelesinin ürünü olduğunu belirten İzadi, devrimin Ehl-i Beyt fıkhı temelinde ilerlediğini ifade etti. İzadi, “Aziz halkımız da Devrim’in iki İmamı’nın terbiyesi altında ilerliyor ve devrimin toplumsal takipçisidir” dedi.

İran silahlı kuvvetlerinin savaşlarda daha uyanık ve daha hazır hale geldiğini vurgulayan İzadi, İslam savaşçılarının ve halkın düşmanın hilelerini tanıdığını söyledi. İzadi, “Milletimiz yedi aydır sokaklarda. Ülkemizi parçalamak ve petrolümüze hâkim olmak isteyen düşman başarısız kılındı” dedi.

İzadi, “Düşman tüm bu suikastlara rağmen gücümüzü dizginleyemedi ve ülkemizi yenemedi. Direniş Cephesi büyük bir iş başardı; bugün Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı direnişin elindedir” ifadelerini kullandı.

Sepah Başkomutan Yardımcısı, bugün bölgede yeni koşulların hâkim olduğunu savunarak şunları söyledi: “Düşman bugün İran’ın balistik füzelerinden korkarak denizimizden yüzlerce kilometre uzaklaştı ve kaçtı. Bu, İslam İran’ın düşman karşısındaki kararlılığını gösteriyor.”

İran İslam Cumhuriyeti’nin gücünün, savaşçıların ve halkın samimiyetinden kaynaklandığını belirten İzadi, “Yalnızca düşmanın hilelerini boşa çıkarmadık; aynı zamanda bölgesel ve küresel alanlarda düşmanın stratejilerini de bozduk” dedi.

Her devrimin değerinin o ülkenin komutanları, savaşçıları ve halkı olduğunu ifade eden İzadi, “Biz İmam Hüseyin’in yolunun takipçileriyiz. Bizim için önemli olan ilahi görevi yerine getirmektir. Allah yolunda cihat edenlere kesinlikle zafer nasip olacaktır” diye konuştu.

İzadi, sözlerinin sonunda, “Milletimiz sahadadır. Herkes hangi konumda olursa olsun cihad alanına girmeli ve şehitlerin yolunu sürdürmelidir” dedi.