Riyad’da çok sayıda şiddetli patlama: Yemen’den misilleme dalgası geldi

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Haber kaynakları, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da çok sayıda şiddetli patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Tasnim Haber Ajansı’na göre Yemen silahlı kuvvetleri, rejimin Yemen halkına yönelik saldırı ve suçlarına yanıt olarak Suudi Arabistan’daki stratejik hedeflere misilleme saldırıları düzenledi. Riyad’ın çeşitli bölgelerinde geniş çaplı yangınlara ilişkin görüntüler yayımlandı.