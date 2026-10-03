Riyad’da çok sayıda şiddetli patlama: Yemen’den misilleme dalgası geldi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Haber kaynakları, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da çok sayıda şiddetli patlama sesi duyulduğunu bildirdi.
Tasnim Haber Ajansı’nın uluslararası grubuna göre, haber kaynakları Yemen silahlı kuvvetlerinin, rejimin Yemen halkına yönelik saldırı ve suçlarına yanıt olarak Suudi Arabistan’daki stratejik hedeflere misilleme saldırıları düzenlediğini duyurdu.
Haber kaynakları, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da çok sayıda şiddetli patlama sesi duyulduğunu bildirdi.
Riyad’ın çeşitli bölgelerinde geniş çaplı yangınlara ilişkin görüntüler yayımlandı.
yorumunuz