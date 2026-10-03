Rusya’dan Kiev ve Karadeniz’e Eş Zamanlı Darbe: Kuzey Köprüsü Vuruldu, Kargo Gemisi Hedef Alındı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar kritik ulaşım ve lojistik hatlarında yoğunlaşırken, Rus ordusu başkent Kiev ile Karadeniz havzasını eş zamanlı operasyonlarla vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamada, Ukrayna ordusunun lojistik ve askeri sevkiyat güzergahı olarak kullandığı gerekçesiyle Kiev’deki Kuzey Köprüsü’ne ve Karadeniz’de Odessa istikametinde seyreden bir ticari kargo gemisine yönelik nokta atışı saldırılar gerçekleştirildiği bildirildi.

Ukrayna yerel yetkilileri ve Kiev Belediye yönetimi, kentin iki yakasını birbirine bağlayan hayati Kuzey Köprüsü’nün isabet aldığını teyit etti. Saldırı neticesinde köprü tabliyesinde ve taşıyıcı hatlarda ağır hasar meydana geldiği, güvenlik gerekçesiyle araç ve toplu taşıma geçişlerinin tamamen askıya alındığı aktarıldı. Hasar tespit ve onarım ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtilirken, kentsel lojistiğin ciddi biçimde aksadığı kaydedildi.

Öte yandan, Karadeniz’de hedef alınan kargo gemisine ilişkin detaylar netleşmeye çalışılıyor. Rus askeri yetkilileri geminin askeri mühimmat veya teçhizat taşıdığı şüphesiyle vurulduğunu öne sürerken, Kiev yönetimi seyrüsefer serbestisinin ve sivil deniz ticaretinin doğrudan hedef alındığını savundu. Uzmanlar, köprünün devre dışı kalmasının başkentteki cephe gerisi askeri hareketliliği yavaşlatabileceğini, Karadeniz’deki saldırının ise Ukrayna limanlarına yönelik deniz sigortası ve sevkiyat risklerini yeniden tırmandıracağını değerlendiriyor.