Suudi Arabistan İş Dünyasında İflas Dalgası: Yılın İlk Dokuz Ayında 538 Şirket Tasfiye Sürecine Girdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA-- Suudi Arabistan genelinde faaliyet gösteren ticari kuruluşlar üzerinde artan maliyetler, finansmana erişim zorlukları ve değişen mevzuat baskısı iflas başvurularında belirgin bir tırmanışa yol açtı. İflas Komisyonu ve yargı organlarının kayıtlarına dayanan verilere göre, Eylül ayı içerisinde 49 şirketin faaliyetlerini sürdüremeyerek iflas veya tasfiye başvurusunda bulunduğu kaydedildi.

Yılın üçüncü çeyreğinin tamamlanmasıyla birlikte ortaya çıkan tablo, reel sektördeki nakit akışı ve borç yükümlülüklerindeki tıkanmayı gözler önüne seriyor. Ocak ayından bu yana geçen dokuz aylık dönemde toplam 538 şirketin iflas prosedürlerine dahil olması, özellikle inşaat, perakende ve tedarik zinciri kollarında faaliyet gösteren orta ve küçük ölçekli işletmelerin (KOBİ) ayakta kalmakta zorlandığını ortaya koyuyor.

Ekonomi uzmanları, söz konusu artışın arkasında küresel piyasalardaki dalgalanmaların yanı sıra, hükümetin kamu harcamalarını rasyonalize etmesi, geciken hakediş ödemeleri ve sıkılaşan vergi/yasal düzenlemelerin yer aldığına dikkat çekiyor. Krallığın “Vizyon” projeleri çerçevesinde özel sektöre biçtiği dönüştürücü role rağmen, artan tasfiye oranlarının piyasada istihdam ve bankacılık kredi portföyleri açısından yeni riskler barındırdığı değerlendiriliyor.