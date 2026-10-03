Yemen: Suudi Arabistan son 24 saatte 94 saldırı düzenledi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi rejiminin son 24 saatte Yemen’in farklı bölgelerine 94 saldırı düzenlediğini açıkladı.

Seri, Suudi rejiminin Sanaa, Saada, Taiz, Hacce, Amran ve İbb vilayetlerindeki yerleşim yerlerine yönelik saldırılarının bazı vatandaşların hayatını kaybetmesi ve yaralanmasıyla sonuçlandığını ekledi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, yeni saldırı turunun başlangıcından bu yana Suudi rejiminin Yemen’in farklı bölgelerine yönelik hava ve füze saldırılarının toplamının 1.350’ye ulaştığını belirtti.

Seri’ye göre Suudi rejimi bu saldırıları F-15 ve Typhoon savaş uçaklarıyla Hamis Muşayt, Taif, Necran ve Cizan üslerinden gerçekleştirdi.