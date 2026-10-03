Tarihçi Peter Kuznick’ten Çarpıcı Analiz: “ABD Orta Doğu’dan Gönüllü Değil, Zorla Çıkarılıyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- El-Meyadin televizyonunun konuğu olan Tarih Profesörü Peter Kuznick, ABD’nin bölgedeki askeri ve stratejik varlığına ilişkin önemli tespitlerde bulundu. Washington’ın Orta Doğu’daki politikalarının tükenme noktasına geldiğini vurgulayan Kuznick, ABD’nin bölgedeki jeopolitik konumunun tarihin en zayıf dönemlerinden birini yaşadığını ifade etti.

Programda, ABD’nin bölgeden çekilme dinamiklerine değinen Kuznick, bu sürecin planlı ve gönüllü bir stratejik hamle olarak okunamayacağını dile getirdi. Amerikalı güçlerin sahadaki artan baskılar ve direniş dinamikleri karşısında tutunamayarak “bölgeden çıkarıldığını” savunan Kuznick, Washington’ın uzun vadeli hegemonik planlarının sahadaki gerçeklikle örtüşmediğini kaydetti.

Kuznick’in değerlendirmeleri, ABD’nin küresel ölçekteki askeri aşınmasını ve Orta Doğu’da Washington eksenli güvenlik mimarisinin zayıfladığını savunan çevreler tarafından dikkatle takip edilirken, programdaki çıkışlar bölgedeki güç dengesi tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.