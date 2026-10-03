İran’dan Irak’a Hava Ulaşımı Çağrısı: “ABD’nin Ekonomik Terörüne Karşı Bağımsız Karar Alın”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Tahran ile Bağdat arasındaki ticari ve sivil havacılık hatlarında yaşanan aksamalara dikkat çekildi. İki komşu ülke arasındaki bağların hedef alındığı belirtilen açıklamada, mevcut kısıtlamaların arkasında Washington yönetiminin baskılarının olduğu ima edildi.

Bakanlık açıklamasında, Irak makamlarına hitaben, ABD’nin bölgede uyguladığı “ekonomik terör” politikalarına ve nifak tohumu ekme girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Bağdat’ın dış müdahalelerden bağımsız bir şekilde hareket ederek iki halkın yararına olacak kararlar almasının önemine işaret eden Tahran yönetimi, havayolu ulaşımının bir an önce tam kapasiteyle normale dönmesini talep etti.

Siyasi gözlemciler, İran Dışişleri Bakanlığı’nın bu çağrısını, Washington’ın bölgesel ortakları üzerindeki yaptırım ve kısıtlama baskılarına karşı Tahran’ın diplomatik ve ekonomik hat savunması olarak değerlendiriyor. Ulaşım hatlarının açık tutulmasının iki ülke arasındaki ticari ve insani bağlar açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekilirken, Bağdat’ın bu talebe nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.