Devrim Muhafızları’ndan ABD ve İsrail’e Sert Uyarı: “Yeni Bir Saldırıya Yanıtımız Çok Daha Yıkıcı Olacak”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in stratejik hedeflerine yönelik geniş çaplı füze taarruzunu içeren "Gerçek Vaat 2 Operasyonu"nun yıl dönümü dolayısıyla kapsamlı bir bildiri yayımladı. Bildiride, söz konusu operasyonun bölgedeki güç dengelerini ve caydırıcılık denklemini kökten değiştirdiği ifade edildi.

Washington ve Tel Aviv hattından yükselebilecek olası tehdit ve saldırı senaryolarına değinilen açıklamada, İran’ın egemenliğine ve güvenliğine yönelik her türlü tacize anında ve misliyle mukabele edileceği belirtildi. Devrim Muhafızları, yeni bir askeri maceraya girişilmesi halinde Tahran’ın vereceği yanıtın, önceki operasyondan çok daha sert, kapsamlı ve hedef alıcı olacağı uyarısında bulundu.

Bildiride ayrıca, ülkenin savunma ve füze sanayisinin her türlü bölgesel tehdidi bertaraf edecek hazırlık düzeyinde olduğu yinelenirken, düşman güçlerin herhangi bir stratejik hesap hatası yapmaması gerektiğinin altı çizildi. Askeri uzmanlar, yayımlanan bu mesajın, bölgede tırmanan gerilim ortamında Tahran’ın kırmızı çizgilerini ve caydırıcılık eşiğini bir kez daha net biçimde ortaya koyma hamlesi olduğunu belirtiyor.