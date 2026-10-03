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Mayın krizinin ardından Kuzey Kore balistik füze fırlattı

3 Ekim 2026 - 18:16
News ID: 1873286
Mayın krizinin ardından Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Kuzey Kore, doğu kıyısından denize doğru bir balistik füze fırlattı. Füzenin 700 kilometreden fazla mesafe kat ettiği bildirilirken, Güney Kore yeni fırlatmalara karşı alarma geçti.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nın doğu kıyısındaki Wonsan liman kentinden bir balistik füze fırlattığını duyurdu. Açıklamaya göre füze, denize doğru ilerleyerek 700 kilometreden fazla mesafe kat etti.

Füze fırlatmasının ardından Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ulusal Güvenlik Ofisi, gelişmeleri değerlendirmek üzere acil toplantı düzenledi.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin yeni füze fırlatmaları gerçekleştirme ihtimaline karşı alarm seviyesini yükseltti. Seul yönetimi ayrıca gelişmelere ilişkin ABD ve Japonya ile istihbarat paylaşımı yapacağını açıkladı.

Japonya da füze fırlatmasının ardından acil durum uyarısı yayımladı. Japonya tarafından yapılan açıklamada, “Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığından şüpheleniliyor” ifadesine yer verildi.

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