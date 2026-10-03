Batı Şeria’da Eş Zamanlı Baskınlar: Yerleşimci Terörü ve Ordu Müdahalelerinde Çok Sayıda Gözaltı ve Yıkım

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Batı Şeria’nın çeşitli vilayetlerinde yerel halk, gece saatlerinden itibaren İsrail güçleri ile yasa dışı yerleşimcilerin eş zamanlı şiddet eylemlerine maruz kaldı. Nablus, El Halil, Cenin ve Ramallah kırsalında yoğunlaşan saldırılarda sivil yerleşim yerleri kuşatma altına alınırken, yerleşimcilerin ordu himayesinde köylere girerek Filistinlilere ait tarım arazilerini, araçları ve evleri ateşe verip tahrip ettiği bildirildi.

Sahadan aktarılan yerel kaynaklara göre, yerleşimci grupların fiziki saldırılarında bazı Filistinlilerin kaçırılma girişimine maruz kaldığı ve darp edildiği kaydedildi. Eş zamanlı olarak beldelere zırhlı araçlarla giren İsrail ordusu ise geniş çaplı ev baskınları düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi alıkoydu ve bilinmeyen gözaltı merkezlerine sevk etti.

Bölgedeki insan hakları örgütleri ve yerel yetkililer, asker ve yerleşimci şiddetinin organize biçimde sahaya sürülmesinin Filistinlileri göçe zorlama ve yaşam alanlarını daraltma amacı taşıdığına dikkat çekiyor. Batı Şeria genelinde tırmanan bu baskı politikasının, sahada tansiyonu daha da yükselterek halk direnişini tetikleyecek yeni bir kırılmaya zemin hazırladığı vurgulanıyor.