Hürmüz Boğazı’nın ardından Umman açıklarında da tanker vuruldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), 2 Ekim'de Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir petrol tankerinin kaynağı henüz belirlenemeyen bir cisim ile vurulduğunu açıkladı. Olayın ardından tankerde yangın çıktığı, ancak mürettebattan ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

UKMTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında kaynağı belirsiz bir mühimmatla vurulduğuna ilişkin üçüncü bir kaynaktan ihbar alındığı belirtildi. Tankerde çıkan yangının ardından olayın boyutlarının yetkililer tarafından incelendiği aktarıldı.

Açıklamada, saldırının çevre üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığının henüz bilinmediği ifade edildi.

İran'ın Fars Haber Ajansı ise yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, 2.5 milyon varil taşıma kapasitesine sahip bir süper tankerin, Hürmüz Boğazı'ndan 'izinsiz' geçiş yaptığı sırada Umman kıyılarının yaklaşık 8 kilometre açığında vurulduğunu ve tankerde yangın çıktığını bildirdi.