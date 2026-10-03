ABD’de ara seçim öncesi zorlu sınav: İran savaşının etkileri dengeleri bozdu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rus haber ajansı Novosti, ABD ara seçimlerinin Cumhuriyetçi Parti açısından artan fiyatlar ve İran’a karşı savaş nedeniyle zorlu bir ortamda yapılacağını, partinin Kongre’deki mevcut kontrolünü kaybedebileceğini bildirdi.

Habere göre, ABD ara seçimleri bir ay sonra yapılacak. Seçimlerde Temsilciler Meclisi üyeleri seçilecek ve Senato’daki 35 sandalyenin kaderi belirlenecek. Şu anda Cumhuriyetçiler hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’nun kontrolünü elinde bulunduruyor. Demokratların ise Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirmek için yalnızca 3 ek sandalyeye ihtiyacı var.

Associated Press’in bu yılın Ekim ayında yaptığı anketin sonuçlarına göre, Amerikalıların yalnızca yüzde 26’sı Trump’ın ekonomi politikalarını destekliyor. ABD’de benzin fiyatı, petrol fiyatlarındaki artış ve Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim nedeniyle 4,41 dolara yükseldi.

Bunun yanı sıra ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü ve halk tarafından desteklenmeyen savaş politikası, Cumhuriyetçilerin önüne bir başka sorun çıkarıyor; çünkü ülkedeki halkın yüzde 71’i İran’a karşı savaşa karşı çıkıyor.