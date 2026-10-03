Yemen Silahlı Kuvvetleri Taiz’de ilerliyor: Suudi hava saldırıları sonuçsuz kaldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre, El Meyadin televizyonunun Yemen ofisi müdürü, Yemen silahlı kuvvetlerinin ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinin kuzeyinde, doğu ve güney bölgeleriyle eş zamanlı olarak ilerleyişini sürdürdüğünü vurguladı.

Yetkili, bu saha kazanımlarının, Yemen silahlı kuvvetlerinin Suudi askeri komutanlarına yönelik operasyonları ve onlara bağlı paralı askerlerin Taiz’de hedef alınmasına ilişkin haberlerin yayılmasıyla aynı döneme denk geldiğini ekledi.

El Meyadin ofisi müdürü, Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik hava saldırılarının Cuma günü en yoğun seviyeye ulaştığını, ancak Yemen silahlı kuvvetlerinin ilerleyişi karşısında başarısız olduğunu ifade etti.

Yemen’deki Ensarullah Hareketi’ne bağlı Sana hükümetinin sözcüsü de ülke silahlı kuvvetlerinin tek hedefinin Suudi düşman güçleri ve onlara bağlı paralı askerler olduğunu söyledi. Sözcü, Taiz vilayeti sakinlerine hitaben, can ve mal güvenliklerinin korunmasının silahlı kuvvetlerin temel hedefi olduğunu vurguladı.