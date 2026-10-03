Yemen'den "savaş suçu" mesajı: Suudi Arabistan'ın saldırıları katliam politikasına dönüştü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ensarullah Hareketi’ne bağlı Yemen Ulusal İnsan Hakları Kurumu, yazılı bir açıklama yayımlayarak Suudi düşman güçlerinin Saada vilayetinin sınır köylerinde masum sivillere yönelik vahşi saldırılarını sürdürdüğünü vurguladı.

Açıklamaya göre Suudi Arabistan, Munabbeh bölgesine ve Mahalle ile el-Kahr-Hatab bölgelerine yönelik saldırılarla savaş ve insanlık suçu işledi.

Kurum, Razih’teki el-Cebbane bölgesi ile el-Zahir, Meran ve Haydan bölgelerindeki köylerin Suudi düşman güçlerinin füze ve topçu saldırılarının hedefi olduğunu ekledi.

Kurum, Saada vilayetindeki durumun tesadüfi bir olay olmadığını, aksine Yemen halkını ve hatta ülkeye sığınan Afrikalı göçmenleri hedef alan planlı ve sürekli bir katliam politikasını yansıttığını belirtti. Suudi Arabistan’ın sahadaki yenilgilerinin ardından, düşmana karşı direnişleri nedeniyle sınır köylerindeki sivillerden intikam aldığını ifade eden kurum, Suudi Arabistan’ın eylemlerinin Cenevre sözleşmeleri ve insancıl hukuk uyarınca tam anlamıyla bir savaş suçu olduğunu vurguladı