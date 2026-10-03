Yemen Dışişleri: Suudi yalanını doğrulayan devletler kınanmalı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın yalan propagandasını yaymasına ve bazı devletlerin bunu doğrulamasına tepki gösterdi.

Bakanlık, bazı devletlerin Suudi Arabistan’ın yalan anlatısını doğrulamasının kınandığını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, “Suudi rejiminin bu devletlerin dalkavukluklarını satın alması, Riyad’a çatışmalarda hiçbir zafer kazandırmayacak; önümüzdeki günler bunu kanıtlayacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Sana Dışişleri Bakanlığı ayrıca şunları belirtti: “Adı geçen devletler, bedeli İslam’ın en kutsal değerlerine büyük bir iftira olsa bile Suudi Arabistan’a sağmal inek olarak bakmaya devam ediyor. İslam ülkelerindeki özgür insanlardan bu büyük iftira ve karalamaya karşı ses çıkarmalarını, yönetimlerinin bu iftiraya katılmasını protesto etmelerini istiyoruz.”

Dün de Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, Suudi Arabistan’ın Medine-i Münevvere’nin hedef alındığına dair yalanları tekrarlamasının eşi görülmemiş bir yenilgi olduğunu vurgulamıştı. El-Meşat, Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Mescid-i Nebevi’ye yönelik her türlü saldırının tüm sorumluluğunun Suudi Arabistan’a ait olduğunu belirtmişti.

Bu kapsamda bir Yemenli askeri kaynak, Suudi Arabistan’ın Medine-i Münevvere’deki elektrik santralinin hedef alındığına ilişkin iddialarının asılsız olduğunu vurguladı.

Kaynak, “Bu yeni yalan, Suudi Arabistan’ın yenilgilerini örtbas etmek için ortaya atıldı. Daha önce de daha çok Mekke-i Mükerreme’nin hedef alındığı yalanı gündeme getirilmişti.” dedi.

Suudi Arabistan, Yemen güçlerinin Medine-i Münevvere’deki Taybe elektrik santralini hedef aldığını iddia etmişti.