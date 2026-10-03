İran’a yönelik BM yaptırımlarının dönüşünün yıl dönümü: PSI'den açıklama

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ve birçok ülke, İran’a yönelik zalimane ve hukuka aykırı olduğu belirtilen BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarının geri dönüşünün ilk yıl dönümünde, yeniden yürürlüğe konulan kararlardan doğan yükümlülüklerin uygulanmasını sürdürme konusundaki taahhütlerini teyit etti.

Söz konusu internet sitesinin “Yayılmanın Önlenmesi Güvenlik Girişimi (PSI) imzacısı ülkeler” olarak adlandırdığı ülkeler, İran’a yönelik BM kısıtlamalarının geri dönüşünün yıl dönümü dolayısıyla yayımladıkları ortak açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’nin yeniden yürürlüğe giren kararlarıyla bağlantılı tüm yükümlülükleri yerine getirme taahhütlerini vurguladı.

Açıklamada, 27 Eylül 2025’te (İran takvimine göre 5 Mehr 1404) BM Güvenlik Konseyi’nin 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 ve 1929 sayılı altı kararının, “yaptırımların otomatik geri dönüşü” sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden bağlayıcı hale geldiği belirtildi.

Fransa, Almanya ve İngiltere, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile samimi ve uzun süreli işbirliğini dikkate almaksızın, bu süreci Tahran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesindeki nükleer taahhütlerine “sürekli ve dikkat çekici biçimde uymadığı” iddiasına tepki olarak başlattı.

İmzacı ülkeler, BM Güvenlik Konseyi kararlarına ilişkin yükümlülükleri uyarınca, İran’a yayılma açısından hassas nükleer faaliyetlere veya nükleer silah taşıma sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunabilecek madde, malzeme, teçhizat, ürün ve teknolojilerin arz, satış veya transferini önlemeye yönelik tedbirleri sürdüreceklerini iddia etti.

Ayrıca İran’a veya İran’dan silah ve bağlantılı teçhizat arz, satış ya da transferine ilişkin kısıtlamaları koruyacaklarını vurguladılar.

Açıklamada, imzacı ülkelerin İran’ın yayılma faaliyetleriyle mücadele için yeterli iç hukuki yetki ve kapasiteyi muhafaza etme taahhüdünde olduğu iddia edildi.

İmzacılar, Siyonist rejimin yasa dışı nükleer faaliyetlerine ve atom silahı cephaneliğine değinmeksizin, kitle imha silahlarıyla bağlantılı maddelerin, bunların taşıma sistemlerinin—insansız hava araçları dahil—ve BM’nin yeniden yürürlüğe giren silah kısıtlamalarına tabi diğer unsurların doğrudan veya dolaylı transferinin önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Söz konusu ülkeler ayrıca üyeler arasında İran’ın iddia edilen faaliyetlerine ilişkin hızlı bilgi paylaşımının kolaylaştırılması, gerekirse iç mevzuatın gözden geçirilmesi ve İran’ın iddia edilen faaliyetleriyle bağlantılı unsurların transferinin engellenmesi ile yakalama/önleme çabalarının desteklenmesi için somut adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Bölgede kendisi ciddi bir tehdit unsuru olan Siyonist rejim dahil imzacılar, BM Güvenlik Konseyi kararlarından doğan yükümlülüklerin uygulanmasına yönelik çabaları ve iddialarına göre İran’ın nükleer silah edinmesini engellemeyi amaçlayan faaliyetleri, ABD’nin zalimane “ekonomik dışlama operasyonları” ile bağlantılı eylemler dahil memnuniyetle karşıladıklarını iddia etti.

Açıklamanın devamında tüm BM üyesi ülkelere söz konusu kararları uygulama çağrısı yapıldı.

İmzacılar, İran’ın barışçıl nükleer faaliyetlerine değinmeksizin, uluslararası toplumun Tahran’ın nükleer programına ilişkin endişe duyduğunu iddia etti ve BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla yasaklanan nükleer programların veya balistik füzelerin yeniden geliştirilmesine yönelik İran’ın her türlü iddia edilen eylemine karşı koymak için çabalarını koordine etmeyi sürdüreceklerini öne sürdü.

Bu ülkeler, İran’a yönelik iddia edilen ve hukuka aykırı taleplerini gündeme getirerek Tahran’dan yayılmanın önlenmesi alanındaki taahhütlerine dönmesini, UAEA ile tam işbirliği yapmasını ve uluslararası toplumun yayılma konusundaki endişelerine yanıt vermesini istedi.

Açıklama Arnavutluk, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belize, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Hırvatistan, Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Estonya, Mikronezya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İsrail rejimi, İtalya, Japonya, Letonya, Liberya, Lihtenştayn, Litvanya, Marshall Adaları, Moldova, Karadağ, Fas, Hollanda, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Palau, Panama, Paraguay, Polonya, Portekiz, Güney Kore, Romanya, San Marino, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Trinidad ve Tobago, Ukrayna, İngiltere, ABD ve Yemen’in istifa etmiş hükümeti tarafından imzalandı.