Ensarullah: Suudi Arabistan’ın kutsal mekanlara dair iddiaları asılsız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Büro üyesi Hizam el-Esed, Suudi Arabistan’ın kutsal mekanlara yönelik yeni yalanına tepki gösterdi. El-Esed, yayımladığı mesajda Suudi düşman güçlerinin, ABD ve Siyonist rejimle bağlantılı projenin Babülmendep’te başarısız olması ve paralı askerlerinin batı kıyısından çıkarılmasının ardından, Taiz vilayetindeki kahramanların işgal altındaki bölgeleri kurtarma kazanımları sürerken, artık Mekke-i Mükerreme’nin hedef alındığı yalanı kisvesinden çıktığını ve Medine-i Münevvere’ye saldırı yalanını yaydığını ifade etti.

El-Esed şunları ekledi: “Suudi Arabistan’a bağlı paralı askerlerin ülkemizde yeri yok. Biz, başta Haremeyn-i Şerifeyn olmak üzere kutsal değerlerimizi korumak için canımızı veririz. Hiç kimse, mümin Yemen halkına karşı yalanlarınıza kanmaz. Haremeyn-i Şerifeyn’in hürmetini sefahat, ahlaksızlık ve Siyonist yanlısı politikalarıyla yok eden, İslam ümmetinin halklarını hedef alan biri kutsal değerlerden söz edemez.”

Yemen Ensarullah’a bağlı Sana hükümetinin Dışişleri Bakanlığı da bazı devletlerin Suudi Arabistan’ın yalan anlatısını doğrulamasını kınadı.

Bakanlık, “Suudi rejiminin bu devletlerin dalkavukluklarını satın alması, Riyad’a çatışmalarda hiçbir zafer kazandırmayacak; önümüzdeki günler bunu kanıtlayacaktır.” açıklamasını yaptı.

Sana Dışişleri Bakanlığı ayrıca şunları belirtti: “Söz konusu devletler, bedeli İslam’ın en kutsal mekanlarına yönelik büyük bir iftira olsa bile Suudi Arabistan’ı sağmal inek olarak görmeye devam ediyor. İslam ülkelerinin özgür insanlarından bu büyük iftira ve karalamaya karşı ses çıkarmalarını, yönetimlerinin bu iftiraya katılmasını protesto etmelerini istiyoruz.”

Dün de Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, Suudi Arabistan’ın Medine-i Münevvere’nin hedef alındığına dair yalanları tekrarlamasının eşi görülmemiş bir yenilgi olduğunu vurguladı. El-Meşat, Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Mescid-i Nebevi’ye yönelik her türlü saldırının tüm sorumluluğunun Suudi Arabistan’a ait olduğunu söyledi.

Bu kapsamda Yemenli bir askeri kaynak, Suudi Arabistan’ın Medine-i Münevvere’deki elektrik santralinin hedef alındığına ilişkin iddialarının asılsız olduğunu vurguladı.

Kaynak, “Bu yeni yalan, Suudi Arabistan’ın yenilgilerini örtbas etmek için ortaya atıldı. Daha önce de daha çok Mekke-i Mükerreme’nin hedef alındığı yalanı gündeme getirilmişti.” dedi.

Suudi Arabistan, Yemen güçlerinin Medine-i Münevvere’deki Taybe elektrik santralini hedef aldığını iddia etmişti.