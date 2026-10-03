Avrupa’da haftanın bilançosu: İspnya'da konut krizi, Fransa'da öğrenci protestosu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İrna’nın Cumartesi günkü haberine göre Avrupa, geçen hafta önemli olaylara sahne oldu: Madrid’de konut krizi ve Ceuta’daki krize karşı protestolar, Fransa’da öğrenci protestoları, İngiltere’de motorin fiyatında tarihi rekor ve ABD üssü çevresinde güvenlik olayı, Norveç parlamentosunun Epstein bağlantılı siyasi ve diplomatik figürlere ilişkin soruşturması.

Madrid’de konut krizi ve zorla tahliyelere karşı protesto

Madrid’de on binlerce kişi konut krizi protestosu düzenledi; kiracılara daha fazla destek sağlanması, kira artışlarının durdurulması ve kiralık evlerden zorla tahliyelerin önlenmesi çağrısı yaptı.

Protestocular Cumartesi günü (4 Mehr) sokaklara çıkarak barınma hakkı talep etti ve zorla tahliyeleri protesto etti. Eylem, 70 yıl yaşadığı evi terk etmek zorunda kalan 87 yaşındaki Maricarmen Abascal davasına odaklandı. Emekli kadının davası İspanya’da geniş yankı uyandırdı. Göstericiler “Bir daha Maricarmen olmasın” sloganıyla yürüdü.

Madrid’de Ceuta’daki göç krizine karşı binlerce kişi yürüdü

Madrid’de binlerce kişi Cumartesi günü (4 Mehr) ikinci “Onur Yürüyüşü”ne katıldı. Protestocular erken genel seçim çağrısı yaptı ve Ceuta’daki göç krizi sürerken bölgeye destek istedi.

Yürüyüş, İspanya Sivil Toplumu örgütü tarafından Halk Partisi (PP) ve Vox’un desteğiyle düzenlendi; Vox lideri Santiago Abascal da katıldı. Abascal, Ceuta’ya giren göçmenlerin menşe ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğini savundu ve İspanya hükümetinin kriz yönetimini eleştirdi. Kriz, Temmuz sonunda on binlerce kişinin Fas’tan Kuzey Afrika’daki özerk bölge Ceuta’ya girmesiyle başladı.

Abascal, Başbakan Pedro Sánchez’i eleştirerek Ceuta’daki krizin sürdüğünü ve hükümet politikalarının göçmen girişini artırdığını iddia etti.

Fransız öğrenciler eğitim sistemini protesto etti, okulları ateşe verdi

Fransız öğrenciler ülkedeki okul koşullarına karşı ülke çapında protestoları sürdürdü; bazı olaylarda polisle çatıştı ve bir okulu ateşe verdi.

Paris’te polis Perşembe günü (9 Mehr) göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı; başkentte birçok okulun girişi ateşe verildi. Bu protestolar, Fransa genelinde okul bütçelerinin artırılmasını isteyen daha geniş öğrenci hareketinin parçası.

Fransız medyası Lille, Nantes, Rennes ve Marsilya gibi şehirlerde benzer protesto görüntüleri yayımladı. Paris yetkilileri, protestolar sırasında onlarca kişinin yaralandığını bildirdi. Yetkililere göre yaralanmalar, nesne atılması ve polisin ayaklanmayı kontrol etmek için kullandığı mühimmattan kaynaklandı.

İngiltere’de ABD bombardıman üssü yakınında güvenlik olayı

İngiliz ordusunun patlayıcı madde imha ve etkisiz hale getirme özel kuvvetleri Pazar sabahı (5 Mehr) Gloucestershire’daki Welford bölgesine sevk edildi ve polisin dikkatini çeken birkaç aracı incelemeye başladı.

Gloucestershire polisi, olayla bağlantılı birkaç erkeğin gözaltına alınarak sorgu için gözaltı merkezine götürüldüğünü açıkladı. Bu kişiler hakkındaki ilk suçlama, Patlayıcı Maddeler Yasası’yla bağlantılı suçlar oldu.

Bu sırada polis operasyon bölgesinin çevresini kapattı; yakındaki bazı evlerin sakinleri de ihtiyaten evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İngiltere’de motorin fiyatı tarihi rekor kırdı

RAC adlı otomotiv hizmetleri kuruluşu Pazartesi günü (6 Mehr) İngiltere’deki akaryakıt istasyonlarında ortalama motorin fiyatının litre başına 199,18 peniye ulaştığını ve Haziran 2022’deki 199,09 penilik önceki rekoru geçtiğini açıkladı.

Kuruluşun verilerine göre motorin, geçen yılın Esfand ayında ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırısının başlamasından bu yana yüzde 39,9 pahalandı; bir aile otomobilinin deposunu doldurmanın maliyeti yaklaşık 110 sterline çıktı. Bu, saldırının başlangıcından önceye göre yaklaşık 31 sterlin daha fazla.

RAC politika sorumlusu Simon Williams, bu fiyat artışının yalnızca sürücülerle sınırlı kalmayacağı, kamyon ve dizel kamyonetlerle mal taşıma maliyetlerinin de tüketicilere yansıyacağı uyarısında bulundu. Williams, hükümetten akaryakıt vergisi veya katma değer vergisini düşürerek sürücüler üzerindeki baskıyı hafifletmesini istedi. RAC ayrıca ortalama benzin fiyatının litre başına 174,13 peniye ulaştığını ve geçen yılın Esfand ayına göre yüzde 31,1 arttığını açıkladı.

Norveç parlamentosu Epstein bağlantılı siyasi ve diplomatik isimleri araştırıyor

Norveç parlamentosu Çarşamba günü (8 Mehr) ülkedeki siyasi yetkililer ve diplomatların Jeffrey Epstein ile bağlantılarına ilişkin açık oturumlarına başladı. Dosya, Norveç’teki bazı siyasi ve diplomatik figürler için geniş sonuçlar doğurdu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Adalet Bakanlığı Ocak ayında Epstein ile ilgili milyonlarca belge yayımladı; belgelerde bu Amerikalı iş insanının çeşitli ülkelerdeki siyasetçiler, kraliyet ailesi üyeleri ve zenginlerle bağlantılarına işaret edildi.

Norveç’te bu belgelerin yayımlanması, bazı üst düzey yetkililerin Epstein ile ilişkilerine dair soruları gündeme getirdi ve parlamento ile polis soruşturmalarını başlattı.