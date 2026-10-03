İhracat eylül ayında rekor kırdı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bolat, "(Geçen ay) En yüksek eylül ayı ihracat rekoru kırıldı. Yıllık bazda yüzde 15,4'lük artışla 26 milyar dolar ihracatı başardık" dedi. Eylülde yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rakamının 283,7 milyar dolara yükseldiğini aktaran Bolat, "Bu rakam da yıllık mal ihracatı rekorudur. 282 milyar dolarlık OVP hedefini aştık" ifadelerini kullandı.