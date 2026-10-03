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New York Times: Trump kamu fonlarını kişisel reklamları için kullandı

3 Ekim 2026 - 18:48
News ID: 1873301
New York Times: Trump kamu fonlarını kişisel reklamları için kullandı

New York Times, Donald Trump’ın Amerikan vergi mükelleflerinin parasının kendi başkanlık reklamları için kullanılması talimatını bizzat verdiğini ortaya çıkardı. İç Güvenlik Bakanlığı’nın bu reklamlar için 20 milyon dolarlık sözleşme yaptığı, şu ana kadar 5,5 milyon dolar harcandığı belirtiliyor. Bazıları 2024 seçim kampanyası, bazıları ise “İran savaşı” içerikli reklamlar her iki partiden de sert eleştiri aldı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: New York Times bir haberinde Donald Trump’ın Amerikan vergi mükelleflerinin parasının başkanlık reklamları için kullanılması talimatını bizzat verdiğini ifşa etti. Haberlere göre, İç Güvenlik Bakanlığı’nın bu reklamlar için 20 milyon dolarlık sözleşmesi bulunuyor ve şu ana kadar bunun 5,5 milyon doları harcandı.

Bu reklamların bazıları 2024 seçim kampanyası içeriğiyle, bazıları ise “İran savaşı” konusuyla ulusal kanallarda yayımlandı ve ABD’deki her iki partiden de sert eleştiriler aldı.

Eleştirmenler, bu adımın vergi mükelleflerinin parasıyla hükümet propagandası yapılmasını yasaklayan federal yasaları ihlal ettiğini düşünüyor. Beyaz Saray ise bu mesajların yalnızca kamu hizmeti olduğunu ve ülkenin konumunu güçlendirmeyi amaçladığını iddia ediyor.

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