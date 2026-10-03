Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler, aktif taarruz eylemleri sonucunda Harkov Bölgesi'nde Novaya Kazaçya yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi" ifadelerine yer verildi. Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.325 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun 10 zırhlı savaş aracı imha edildi.

Ukrayna’nın farklı bölgelerinde İHA depoları ile militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları bombalandı. Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 6 güdümlü uçak bombası ve 680 uçak tipi İHA önledi.