Devrim Muhafızları’ndan ABD halkına mektup: Batı kamuoyunun temel sorularına stratejik yanıt

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Devrim Muhafızları Ordusu’nda Devrim Lideri Temsilciliği Siyasi Yardımcısı Sardar Yedullah Cevani, Devrim Muhafızları’nın ABD halkına hitaben yazdığı mektuba ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cevani, “Devrim Muhafızları’nın ABD toplumuna hitaben kaleme aldığı bilgilendirici mektup, saygılı bir üslup ile zengin medeniyet kültürü ve ilahi peygamberlerin öğretilerine dayanarak Batı kamuoyunun temel sorularına stratejik bir yanıt niteliğindedir.” dedi.

Cevani, bu akıllı mesajın, 28 Mordad darbesinden son savaşa kadar Beyaz Saray’ın 48 yıllık düşmanlığının boyutlarını yeniden okuduğunu ve düşmanın sistemi devirme, İran’ı parçalama ve İslami-İran medeniyetini yok etme yönündeki hayali hesaplarının mutlak yenilgisini kanıtladığını sözlerine ekledi.

Sardar Cevani ayrıca, emperyalist cephenin enerji kaynakları ve Hürmüz Boğazı’na hâkim olmak dahil 13 hedefinin tamamen başarısız olduğunun ortaya çıkmasının, Batı’nın medya imparatorluğunun yalan anlatılarını çökerttiğini ve ABD’nin siyasi ve askeri kumarındaki yenilginin boyutlarını dünya kamuoyu ve küresel elitlere gösterdiğini ifade etti.