Katil Netanyahu'dan itiraf: İsrail küresel öfke dalgasının merkezinde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İngiliz Daily Mail gazetesi, İsrail rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya dayandırarak ABD Başkanı’nın İran’a uyguladığı kuşatmanın bu ülkeyi büyük ölçüde zayıflattığını iddia ettiğini yazdı.

İsrail rejimi Başbakanı Netanyahu, İran’a yönelik tekrarlanan söylemlerini sürdürürken, rejimin dünya çapında yükselen öfke dalgasıyla karşı karşıya olduğunu da kabul etti.

Netanyahu, İsrail ve ABD’nin bölgeye ve İran’a yönelik saldırılarına değinmeksizin söylemlerini sürdürdü ve İran’daki iktidar sisteminin Batı ülkelerinin ekonomisini hedef aldığını öne sürdü. Netanyahu, bunun nedenini İran’ın enerji transfer yolları ve uluslararası su geçitlerinde bozulma yaratmasına bağladı.

İşgal altındaki topraklarda parlamento seçimleri öncesinde ağır iç krizlerle boğuşan Netanyahu, gülünç bir iddiayla İran’daki sistemin çökeceğini, ancak bunun biraz zaman alacağını söyledi.

Netanyahu aynı zamanda İsrail rejimine yönelik yaygın öfke dalgalarının bulunduğunu kabul etti ve bu öfkenin neden İran’daki sisteme yönelmediğini eleştirdi.

“Gazze kasabı” olarak bilinen Netanyahu, İsrail rejiminin şu anda medeniyeti savunduğunu ve bu yaygın öfkeyle karşılaşmaması gerektiğini iddia etti. Netanyahu, İngiliz hükümetinin de “vahşi rejimlerle” mücadele eden “tek demokrasi”ye karşı tavır aldığını savunarak, “Ancak bu ülkenin tavrını değiştirmek için hâlâ zamanı var.” dedi.