Yemen: Suudi rejimi yenilgilerini Mekke ve Medine kartıyla örtmeye çalışıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suudiler Yemen’in kutsal mekanlara saldırdığına dair propaganda yalanlarını ve iddialarını sürdürürken, Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Danışmanı Muhammed Tahir En’am bugünkü konuşmasında Suudi rejiminin Yemen’de askeri ve ekonomik hedeflerine ulaşmada yenilgiye uğramasının, onu siyasi ve medya söyleminde Mekke ile Medine’yi istismar etmeye yönelttiğini açıkladı.

Muhammed Tahir En’am, Suudilerin Haremeyn-i Şerifeyn kartına başvurmasının ve bu kutsal mekanları istismar etmesinin siyasi şaşkınlıklarının boyutunu gösterdiğini belirterek, bunun bu mekanların dini önemini Suudi yönetiminin hedeflerine hizmet için kullanma çabası olduğunu söyledi.

El-Mesira internet sitesine konuşan En’am, Suudi Arabistan’ın Yemen’e ilişkin olarak önce Mekke’nin, ardından Medine’nin hedef alındığı yönündeki yalanlarının dini fetvaların yayımlanmasıyla eş zamanlı gerçekleştiğine dikkat çekti. En’am, Suudi rejiminin özellikle hem askeri hem siyasi cephede artan baskılarla karşı karşıya olduğu bir dönemde gelecek aşamada neye başvurabileceğine dair soruları gündeme getirdi.

“Suudiler yalan söylemeye ve kutsal mekanları istismar etmeye alışkın”

Yemenli yetkili, Suudi rejimi tarafından yayımlanan verilerin ve açıklamaların, Arap ve Müslüman aktivistler, siyasetçiler ve medya figürlerinin daha önce Haremeyn-i Şerifeyn’in siyasi söylemde istismar edilmesine ilişkin söylediklerini doğruladığını vurguladı. En’am’a göre Riyad, itibarının ve konumunun zayıfladığını veya gerilediğini hissettiği her zaman Mekke ve Medine’ye yönelik sözde tehdidi öne çıkarmaya başvuruyor.

Yemen Yüksek Siyasi Konseyi danışmanı, Suudi rejiminin ne zaman büyük bir askeri çatışmaya girse veya siyasi ve saha yenilgileri alsa bu yalanları tekrarladığını belirtti. En’am, rejimin çatışmayı dini savaş ve kutsal mekanları savunma çerçevesinde göstererek Müslümanların dini duygularını destek kazanmak için tahrik etmeye çalıştığını ifade etti.

“Suudi Arabistan, Mekke’den ekonomik yarar sağlayarak Müslümanları hacdan mahrum ediyor”

Muhammed Tahir En’am, Suudi rejiminin Haremeyn-i Şerifeyn’i istismarının ekonomik alana da yayıldığını söyledi. Hac ve umre masraflarının yüksekliğine, vize, otel, restoran, ulaşım ve diğer hizmetlerle bağlantılı çıkarlara işaret eden En’am, bu maliyetlerin çok sayıda Müslüman için Mekke ve Medine’yi ziyaret etmeyi zorlaştırdığını belirtti.

En’am, hac masraflarının binlerce dolara ulaştığını ve bu fonların büyük bölümünün Suudi hazinesine girdiğini ifade etti. Bunun gerçekte Müslümanların kutsal mekanlara erişimini sınırlamak anlamına geldiğini vurgulayan En’am, kutsal mekanlara hizmetin siyasi ve ekonomik kaygılardan ayrı tutulması gerektiğini söyledi.

Askeri düzeyde ise Yemenli yetkili, Suudi Arabistan’ın hava ve topçu saldırılarının Yemen’in çeşitli vilayetlerinde sivillere yönelik 1.350’den fazla saldırıya ulaştığını belirtti. En’am, Suudi düşmanın altyapıyı, yolları, köprüleri ve iletişim ağlarını hedef aldığını, bunun çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açtığını söyledi.

“Sivil katliamı Suudilerin şaşkınlığını gösteriyor”

Yemen Yüksek Siyasi Konseyi danışmanı, Suudi rejiminin barışa mı yoksa gerilimin tırmanmasına mı yöneldiği sorusuna şu yanıtı verdi: “Yemen’e yönelik hava saldırılarının sürmesi Suudilerin siyasi şaşkınlığını gösteriyor. Yemen bataklığında boğulan Suudi Arabistan, umutsuzca çırpınarak kendini kurtarmaya çalışıyor; ancak askeri seçeneğin sürdürülmesi Riyad’ın hedeflerini gerçekleştirmeyecek.”

En’am, çoğu Batılı, Arap ve Müslüman siyasetçinin Suudi rejiminin çıkarının Yemen’e yönelik saldırıyı durdurmak, müzakere masasına oturmak, Yemen halkına yönelik saldırılar ve adaletsiz ablukanın ardından sorumluluğu kabul etmek ve bu halkın haklarını geri vermek olduğuna inandığını söyledi.

“Savaş Suudi Arabistan’ın derinliklerine taşındı”

En’am, Sana’nın bu savaşın Yemen’de bir iç savaş olarak tasvir edilmesine asla izin vermeyeceğini ve suçlu Suudi rejimini savaşın ana tarafı ile sorunun kökü olarak gördüğünü vurguladı. Krizi Yemen içinde sınırlama ve Riyad’ı sahneden çıkarma çabalarının durumun mahiyetini değiştirmeyeceğini belirtti.

Yemenli yetkili son olarak Yemen’in savaşı Suudi Arabistan’ın içine taşıdığını ve savaşçılarının Suudi Arabistan içindeki hassas bölgeleri hedef almaya devam ettiğini söyledi. En’am, bu bölgeler arasında Necran, Cizan, Abha, Hamis Muşayt, El-Ula ve diğerlerini saydı. Bu savaşın kaderinin, Riyad’ı politikalarını gözden geçirmeye zorlamak ve durumu Yemen ile Suudi rejimi arasında doğrudan bir mesele olarak ele almakla bağlantılı olduğunu ifade etti.