Saraçhane'de Direniş Cephesi'ne destek buluşması + Foto

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Küresel Direniş Platformu'nun çağrısıyla İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, Aksa Tufanı ve direniş ekseniyle dayanışma için meydanlara indi.

Filistin'e destek sloganlarının atıldığı eylemde, hem 15 Temmuz şehidi Kemal Ekşi'nin babası Ekrem Ekşi'nin okuduğu basın açıklaması hem de Dr. Ömer Abdullah Şallah'ın Türkiye'ye yönelik tarihi çağrısı öne çıktı.

DR. ÖMER ABDULLAH ŞALLAH'TAN TÜRKİYE'YE ÇAĞRI

Meydanı dolduran kalabalık, direnişin yanında olduklarını vurgulayarak Filistin'e tam destek verdiklerini ilan etti. Eyleme damga vuran isim ise yaptığı konuşmayla Dr. Ömer Abdullah Şallah oldu.

"Barış Söylemleri Aldatmaca, Gazze Yardım Bekliyor"

Eylemde konuşan Dr. Ömer Abdullah Şallah, Gazze'deki son duruma ve bölgesel gelişmelere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gazze'nin 100 binden fazla şehit ve 300 binden fazla yaralı verdiğini hatırlatan Dr. Şallah, her gün yeni kayıpların yaşandığını ve en son bir Hristiyan kadın ile çocuklarının şehit edildiğini belirtti.

Siyonist düşmanın ateşkes ve barış projesi söylemlerinin tamamen bir aldatmaca olduğunu ifade eden Şallah, kış aylarının yaklaşmasıyla bölgedeki insani krizin derinleştiğini belirterek, "Gazze bize yardımcı olacak kimse yok mu diye çağrıda bulunuyor" dedi.

"Tehlike Sadece Filistin'i Değil, Ankara'yı da Kapsıyor"

Konuşmasında Türkiye'nin tarihi misyonuna özel bir parantez açan Dr. Şallah, Türkiye'nin köklü bir tarihe ve uzun yıllar süren bir hilafet geleneğine sahip olduğunu hatırlatarak, ümmeti tek bir bayrak altında toplama görevini yeniden üstlenmesi çağrısında bulundu.

Siyonist işgalci yapının durdurulmaması halinde hedeflerinin sadece Filistin ile sınırlı kalmayacağını vurgulayan Şallah, bu işgal ağının Beyrut, Kahire, İslamabad ve Ankara gibi İslam ülkelerinin başkentlerine kadar uzanacağı uyarısında bulundu.

Direniş Eksenine ve Türkiye'ye Teşekkür

Gazze'de kan ve gözyaşı akarken yanında duranları unutmadıklarını belirten Dr. Şallah; siyasi anlamda destek veren Türkiye'ye, doğrudan savaşa girerek Gazze'ye sahip çıkan Yemen'deki Ensarullah'a ve büyük bedeller ödeyen Lübnan'daki Hizbullah'a teşekkür etti. Siyonizmle savaşmanın ve Mescid-i Aksa'yı özgürleştirmenin başka bir yolu olmadığını vurgulayan Dr. Şallah, Güney Afrikalı bir yetkilinin sözlerine atıfta bulunarak konuşmasını şu net mesajla tamamladı: "Eğer İsrail bu dünyadan silinirse, dünyanın tüm sorunları da biter."

15 Temmuz Şehidinin Babasından Açıklama: "Şehitlerin Kanı Boşa Gitmeyecek"

Grup adına ortak basın açıklamasını okuyan 15 Temmuz şehidi Kemal Ekşi'nin babası Ekrem Ekşi, Filistin direnişinin yıllardır süren işgal, abluka ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılara karşı verilen meşru ve kahramanca bir mücadele olduğunu vurguladı. Aksa Tufanı'nın üçüncü yıl dönümünde, Başkomutan Şehit Yahya Sinvar başta olmak üzere, bu uğurda Lübnan, Yemen ve İran coğrafyasında şehit düşen tüm direnişçileri rahmetle andıklarını belirten Ekşi, onların fedakârlıklarının ümmetin ortak davasının sembolü olduğunu ifade etti. Ekşi, "Onların kanı boşa gitmemiştir ve gitmeyecektir" diyerek direniş cephesinin kararlılığının altını çizdi.

Sistematik Soykırıma Karşı Küresel Çağrı

İsrail'in Gazze'de uyguladığı hastane, okul, cami, kilise ve mülteci kamplarını hedef alan sistematik imha politikasını lanetleyen Ekrem Ekşi; açlık ve susuzluğun silah haline getirilmesinin insanlığa karşı işlenmiş en büyük suçlardan biri olduğunu belirtti. Tüm dünya halklarını ve vicdan sahiplerini Filistin davasının yanında saf tutmaya çağıran Ekşi, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "İşgal sona erene, soykırım durana ve Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyor, şehitlerimizin tertemiz kanlarının her damlasına söz veriyoruz."

Eylem, Filistin direnişinin ve direniş ekseninin zaferi ile şehitlerin ruhlarına edilen dualarla son buldu. Kapanış duasını ON4 TV Yönetim Kurulu Başkanı Musa Aydın yaptı.