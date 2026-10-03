Suudiler savaş uçaklarıyla Sana'yı vurdu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: El-Meyadin'in bildirdiğine göre, Suudi savaş uçakları başkent Sana'ya hava saldırıları düzenledi. El-Meyadin, Suudi savaş uçaklarının başkent Sana'nın güneyindeki Attan Dağı'nı hedef aldığını açıkladı.

Yemen'in kuzeyindeki Saada vilayetinde ise Suudi ordusu, Gamr ve Razih sınır bölgelerini topçu ateşine tuttu.

Sanaa'daki Yemen haber ajansı SABA, yerel bir kaynağa dayanarak, Suudi topçu bombardımanının Gamr sınır bölgesini ve Razih sınır bölgesindeki yerleşim yerlerini hedef aldığını bildirdi.

Ajans ayrıca Suudi füze saldırılarında Saada vilayetinin Haydan ve Sakin bölgelerindeki iletişim ağlarının hedef alındığını aktardı.

Suudi Arabistan'ın Yemen'in çeşitli kentlerine düzenlediği 100'den fazla hava saldırısında siviller hayatını kaybetti ve yaralandı.

Bu saldırılar, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

El-Meyadin'in ofis direktörü, Suudi Arabistan'ın dün, Cuma günü, Taiz vilayetine düzenlediği hava saldırılarının en yoğun saldırılar olduğunu açıkladı.

Ancak bu saldırıların, Yemen silahlı kuvvetlerinin vilayet cephelerindeki ilerleyişini hiçbir şekilde sınırlandıramadığını belirtti.

Yemen silahlı kuvvetleri ise ülkeye yönelik devam eden saldırı ve ablukaya, Suudi topraklarındaki hayati öneme sahip tesisleri hedef alarak, Yemen topraklarındaki Suudi bağlantılı birliklerin yoğunlaşmalarını hedef alarak ve Kızıldeniz'deki Suudi denizcilik faaliyetlerine abluka uygulayarak karşılık veriyor.