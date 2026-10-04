Yemen’den Suudi saldırılarına sert tepki: Hastane çevresi hedef alındı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Mehr Haber Ajansı’nın El-Meyadin’e dayandırdığı habere göre, Yemen’in başkenti Sana’daki Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, Suudi düşmanın başkente yönelik ağır saldırılarına tepki gösterdi.

Yemen Dışişleri Bakanlığı, Suudi rejiminin Yemen’in egemenliğini ve hava sahasını sürekli ihlal ettiğini ve başkenti hedef aldığını belirterek, bunun silahlı kuvvetlerin karşılıklı yanıt vermesini zorunlu kıldığını açıkladı.

Bakanlık, Suudi rejiminin başkenti ve vilayetleri hedef almaya devam etmesinin, bunu önlemek için tüm meşru tedbirlerin alınmasını gerekli kıldığını ifade etti. Yemen’e karşı işlenen mevcut suçların, özgürlük ve bağımsızlık için mücadelenin sürdürülmesi, ablukanın kaldırılması ve ulusal kaynakların yeniden canlandırılması gerekliliğini doğruladığını vurguladı.

Öte yandan Yemen Sağlık Bakanlığı, Suudi savaş uçaklarının bugün öğleden sonra “Seb’in Kadın ve Doğum Hastanesi” yakınında hava saldırıları düzenlediğini ve büyük hasara yol açtığını bildirdi. Bakanlık, hastanelerin ve sağlık merkezlerinin hedef alınmasının uluslararası ve insani hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı.

Yemen Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, “düşman” hava saldırılarının hastalar ve hasta ziyaretine gelen kişiler arasında yaralanmalara ve paniğe yol açtığı belirtildi. Açıklamada, uluslararası toplumdan yasal ve ahlaki sorumluluğunu yerine getirmesi ve bu saldırıları durdurmak için ciddi adımlar atması istendi.

Bakanlık, hastanelerin ve sağlık merkezlerinin bombalanmasının uluslararası ve insani hukuku ihlal ettiğini vurguladı. Bu saldırıların, düşmanın Yemen halkını en basit sağlık hizmetlerine erişim hakkından mahrum bırakma konusundaki ısrarını gösterdiği ifade edildi.

Bu gelişmeler, son saatlerde Suudi savaş uçaklarının Yemen’in başkenti Sana’ya 10 saldırı düzenlediği sırada yaşandı.