İsrail, Suriye’nin güneyinde yeni bir kara hareketliliği başlattı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ve Dera hattında hareketli saatler yaşanıyor.

İşgal güçlerinin Kuneytra kırsalındaki yerleşim noktalarına girdiği, bazı bölgelerde kontrol noktaları oluşturduğu ve baskınlar düzenlediği bildirildi.

Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre işgal tankları, Kuneytra’nın güney kırsalındaki el-Hanut köyünde evlere yaklaşık 500 metre mesafeye kadar ilerledi.

Katil işgal askerlerinin bölgede geçici kontrol noktası oluşturduğu belirtildi.

İŞGAL GÜÇLERİ KÖYE GİRDİ

Aynı saatlerde işgal güçlerinin iki askeri araçla Kuneytra kırsalındaki el-Hamidiyye köyüne girdiği bildirildi.

Baskın sırasında bir Suriyeli genç alıkonularak bölgeden götürüldü.

Bölgedeki askeri hareketlilik yalnızca Kuneytra ile de sınırlı kalmadı. Dera’nın batı kırsalında da işgal ordusunun topçu atışları gerçekleştirdiği yönünde bilgiler geldi.

KÖYLÜLERİN GEÇİM KAYNAKLARI HEDEF OLDU

El-Hanut köyündeki yerel kaynaklar, işgal askerlerinin sivillerin kullandığı dört tarımsal sulama motorunu hedef aldığını bildirdi.

Köylüler açısından hayati öneme sahip motorların kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Bölge sakinlerinden Yusuf Atiyye, söz konusu motorların tarlalardan su çekmek ve mahsulleri sulamak için kullanıldığını belirterek her birinin değerinin 8 ila 10 milyon Suriye lirasını bulduğunu söyledi.

Atiyye, işgal askerlerinin bununla da yetinmeyerek çocukların bulunduğu evlerin çatılarına ve bölgede hayvanlarını otlatan çobanlara doğru ateş açtığını ifade etti.

“ÇOCUKLAR, KADINLAR VE ÇOBANLAR TERÖRİST Mİ?”

Köy sakini Haşim Hamad ise bölgede yaşananları anlatarak sivillerin can güvenliğinin kalmadığını söyledi.

Hamad, işgal güçlerinin kara ilerlemesi sırasında dışarı çıkan köylülere ateş açıldığını, tarladan sebze almaya giden engelli bir çocuğun da hedef alındığını aktardı.

Yaşananlara tepki gösteren Hamad, çocukların, kadınların ve çobanların neden hedef alındığını sorarak bölgedeki sivillerin hiçbir silahlı faaliyette bulunmadığını ifade etti.

“YAŞADIKLARIMIZI ANLATMAYA KELİMELER YETMİYOR”

Bölgedeki insanların uzun süredir işgal ordusunun baskınlarıyla karşı karşıya kaldığını belirten Hamad, köylerde yaşayanların savunmasız siviller olduğunu söyledi.

Hamad, evlerin ve sivillerin bulunduğu alanların ateş altında kaldığını belirterek, “Yaşadıklarımızı anlatmaya kelimeler yetmiyor” dedi.