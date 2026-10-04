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İran ile Irak arasındaki uçuşlar yarın yeniden başlayacak

4 Ekim 2026 - 16:34
News ID: 1873623
İran ile Irak arasındaki uçuşlar yarın yeniden başlayacak

İran İslam Cumhuriyeti Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Abuzer Şirudi, İran ve Irak arasındaki karşılıklı uçuşların yarın yeniden başlayacağını duyurdu.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran basınına yansıyan haberlere göre Şirudi, İran ile Irak arasındaki hava yolu taşımacılığına ilişkin bilgi verdi.

Şirudi, yarından itibaren iki ülke arasındaki uçuşların karşılıklı olarak yeniden başlayacağını söyledi.

Irak, ABD'nin İran'a yönelik sivil havacılık yaptırımları kapsamında İran'dan Bağdat ve Necef'e yapılan uçuşları askıya aldığını duyurmuştu. Irak hükümeti daha sonra, İranlı hava yolu şirketlerinin Necef Uluslararası Havalimanı'ndan yeniden uçuş gerçekleştirmesine olanak sağlayacak istisna için Washington ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

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