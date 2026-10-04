Yemenli bakandan İstanbul mitingi için Türk halkına teşekkür

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Sanaa Enformasyon Bakanlığı Dış İlişkiler ve Dış Medya İlişkiler Bölümü Müsteşarı Muhammed Mansur, Türk halkına yönelik teşekkür mesajında şu ifadeleri kullandı:

Değerli Türkiyeli kardeşlerim.

Ben, Sanaa Enformasyon Bakanlığı Dış İlişkiler ve Dış Medya İlişkiler Bölümü Müsteşarı Muhammed Mansur. Yemenli gazetecilerin tamamı adına, Yemen’e ve onun meşru davasına destek veren onurlu tutumunuz için size teşekkür ve takdirlerimizi sunmak istiyorum.

Aziz Kardeşlerim, Türkiye’de toprağımızı savunma ve haklarımızı geri alma hakkımıza destek veren milyonlarca insan olduğunu biliyoruz. Onlar, hikmet ve iman ülkesi Yemen’in tutumunu çok iyi anlıyorlar.

Size selam ile saygılarımı ve Sana’dan milyonlarca selam gönderiyorum. Size ve Türkiye’de vicdanlarının bizimle olduğunu bildiğimiz bütün asil, değerli insanlara saygılarımı sunuyorum.

Kardeşiniz

Muhammed Mansur

Enformasyon Bakanlığı Dış İlişkiler ve Dış Medya Bölüm Müsteşarı