Irak’tan ABD’ye tazminat çağrısı: Hükümet yasal yolları harekete geçirmeli

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak Parlamentosu üyesi Sümeyye el-Halfi, Irak’ın geçmiş yıllarda askeri operasyonlar nedeniyle ağır kayıplar verdiğini, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve ülke altyapısının tahrip olduğunu vurguladı.

El-Halfi, “Irak’ın ulusal haklarını ve vatandaşlarını korumak için tüm yasal yolları araştırması hakkıdır. ABD’den tazminat talep etmek yalnızca siyasi bir karar değildir; bu talep, uluslararası anlaşmalara, her olayın niteliğine ve sorumlusuna, ayrıca Irak’taki yabancı askerlerin varlığına ilişkin ikili anlaşmalara dayanmaktadır.” dedi.

Irak’ın savaş operasyonları ve askeri hatalar nedeniyle zarar görenlerin tazmini için yasal dayanağa sahip olduğunu belirten el-Halfi, bunlar arasında 2009 tarihli 20 sayılı kanunun da bulunduğunu ifade etti.

El-Halfi, bir ülkeden tazminat talep etmenin titiz incelemeler yapılmasını ve ortaya çıkan zararın boyutunun belirlenmesini gerektirdiğini; ancak bu şekilde hükümetin siyasi ve hukuki kanallar üzerinden harekete geçebileceğini söyledi.