Yemen’den insani kriz uyarısı: Suudi saldırıları ve abluka sağlık sistemini vurdu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, Suudi Arabistan’ın saldırılarının özellikle yerleşim yerlerini, hastaneleri ve sağlık merkezlerini hedef aldığını vurguladı. Bu durum, ülkeye yönelik ablukanın sürmesi ve ilaç ile tıbbi ekipman girişinin engellenmesi koşullarında yaşanıyor.

El-Asbahi, “Suudi Arabistan’ın saldırılarına ve Yemen ablukasına tanık olduğumuz geçtiğimiz yıllarda ülkenin sağlık altyapısı ağır hasar gördü. Yemenli hastalar tedavi konusunda büyük zorluklarla karşı karşıya; 400 bin hastanın yurt dışına nakledilmesi gerekiyor. Yemen’de binlerce hasta kronik ve tehlikeli hastalıklarla mücadele ediyor.” dedi.

El-Asbahi, Es-Seb’in Hastanesi yakınına düzenlenen yeni saldırının hastanenin iç bölümlerini ve tıbbi ekipmanlarını tahrip ettiğini, hastalar arasında paniğe yol açtığını belirtti. Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik saldırılarının başlamasından bu yana 542’den fazla sağlık merkezi ve hastanenin hedef alındığını kaydetti.

El-Asbahi’ye göre, bunlardan 165 bina tamamen yıkıldı, 129 ambulans hedef alındı. 120 bin kanser hastası ve 8 bin böbrek hastasının hayatı risk altında. Ayrıca 3 milyon 600 binden fazla çocuk yetersiz beslenmeden muzdarip.