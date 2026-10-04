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Irak Ulusal Hikmet Hareketi’nden İran’a dayanışma mesajı

4 Ekim 2026 - 16:44
News ID: 1873628
Irak Ulusal Hikmet Hareketi’nden İran’a dayanışma mesajı

Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Seyyid Ammar el-Hakim, İran’a yönelik yaptırımlar ve ekonomik baskılar karşısında dayanışma vurgusu yaparak, Irak’taki tüm havalimanlarının iki ülke arasındaki uçuşlara açılması çağrısında bulundu.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Seyyid Ammar el-Hakim, Irak hükümeti ve Başbakan’ın Necef Eşref Uluslararası Havalimanı’ndan ve bu havalimanına uçuşların yeniden başlatılması yönündeki çabalarını takdir etti.

El-Hakim, bu çabaların İran’dan Necef Eşref Havalimanı’na ve buradan İran’a uçuşların yeniden başlamasını sağladığını belirterek, bunun hastaların, ziyaretçilerin ve yolcuların hareketini kolaylaştırması, ayrıca iki halk arasındaki turizm ve iletişimi desteklemesi açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

El-Hakim, bu kazanımın diyalog ve sonuç veren diplomasinin taraflar arasındaki sorunları çözebileceğini ve Irak ile halkının çıkarlarına hizmet edecek şekilde engelleri kaldırabileceğini gösterdiğini vurguladı.

İran İslam Cumhuriyeti ve İran halkıyla yaptırımlar ve ekonomik baskılar karşısında dayanışma içinde olduğunu açıklayan el-Hakim, Irak’taki tüm havalimanlarının iki ülke arasındaki uçuşlara açılması için çabaların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

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