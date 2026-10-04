Ensarullah: Sana’ya saldırılar Suudi düşmanla mücadeleyi durdurmayacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Bürosu’nun önde gelen üyesi Hizam el-Esed, sosyal medyada yayımladığı bir paylaşımda, Sana’daki yerleşim yerleri ve sivil alanların bombalanmasının, ülkenin silahlı kuvvetlerinin operasyonlarını ve Suudi Arabistan’a bağlı unsurların Taiz’den çıkarılmasını asla durdurmayacağını vurguladı.

El-Esed, bu saldırıların Suudi düşmanla mücadelenin seyrini asla değiştirmeyeceğini ekledi.

Hizam el-Esed, dün Suudi savaş uçaklarının Sana’ya yönelik ağır saldırısının ardından, “başkente başkent” denkleminin uygulanacağını ve Suudi Arabistan’ın başkentine yönelik saldırıların planlandığını açıklamıştı.

El-Esed, “Başkenti petrol olan, başkalarının başkentinde ateş yakmaz.” ifadelerini kullandı.

Bu gelişme, Suudi savaş uçaklarının geçtiğimiz gün boyunca Yemen’in başkenti Sana’yı birkaç kez bombalamasının ardından yaşandı.