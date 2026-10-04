ABD’de 26 eyalet, Trump yönetimine yakıt verimliliği davası açtı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Ulaştırma Bakanlığı benzinli otomobillerin yakıt verimliliği standartlarını düşürdükten sonra, Kaliforniya ve New York’un da aralarında bulunduğu 26 eyalet, Donald Trump yönetimine dava açtı.

Cuma günü açılan dava, Ulaştırma Bakanlığı’nın araçların yakıt verimliliği standartlarını düşürme kararına itiraz ediyor.

Yeni düzenlemeye göre, üretilen otomobillerin ortalama yakıt tüketimi 2031 yılına kadar galon başına 34,9 mile, yani yaklaşık litre başına 14,8 kilometreye ulaşmalı. ABD’nin eski Başkanı Joe Biden döneminde, 2031 model araçlar için bu standart galon başına 50,4 mil, yani yaklaşık litre başına 21,4 kilometre olarak belirlenmişti.

Davanın öncülüğünü yürüten Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta, Trump yönetiminin federal kurumların yakıt verimliliği standartlarını hesaplama yöntemini usulsüz şekilde değiştirdiğini söyledi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), yakıt verimliliği standartlarını, benzinli araçların verimliliğini artırabilecek teknolojik gelişmelere göre belirliyor. Kurum önce mevcut araç filosunun performansını modelliyor, ardından otomobil üreticilerinin gelecek yıllarda yakıt tüketimini azaltmak için atabileceği adımları inceliyor.

Önceki standartlarda, Trump’ın ilk başkanlık dönemi de dahil olmak üzere, ABD yollarındaki mevcut elektrikli araçlar da araç filosunun temel performansına ilişkin hesaplamalara dahil ediliyordu.

Bonta, Ulaştırma Bakanlığı’nın değişikliklerinin mevcut elektrikli araçları bu hesaplamaların dışında bıraktığını ve bunun da benzinli otomobillerin yakıt verimliliği standartlarının düşürülmesini gerekçelendirmeyi kolaylaştırdığını belirtti. Bonta bu yaklaşımı “kusurlu” ve gerçeği ağır biçimde çarpıtan bir yaklaşım olarak nitelendirdi.

Davada ayrıca yeni NHTSA düzenlemelerinin yasaya aykırı olduğu ve kurumun, Kongre tarafından verilen ve yakıt verimliliği standartlarını mümkün olan en yüksek pratik seviyede belirleme görevini yerine getirmediği belirtildi.

ABD Ulaştırma Bakanlığı, değişikliklerin önümüzdeki beş yıl içinde Amerikan vergi mükelleflerinin maliyetlerinde 138 milyar dolar tasarruf sağlayabileceğini açıkladı.

Bonta bir açıklamasında, “Başkan, petrol piyasalarında dalgalanmaya, küresel enerji arzında kesintiye ve aileler ile işletmeler için yakıt maliyetlerinin artmasına yol açan bir savaş başlattı.” dedi.

Bonta, “Buna rağmen Trump yönetimi yakıt verimliliği standartlarını ciddi biçimde zayıflatmaya çalışıyor ve Amerikalıları, toplumlarımızın havasını kirletirken benzine milyarlarca dolar daha fazla ödemeye zorluyor.” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeye karşın otomobil üreticileri, yakıt verimliliği standartlarının düşürülmesini olumlu karşıladı.