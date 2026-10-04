Rusya: Ukrayna çatışması Kiev’in tarafsız statüyü ilan etmesiyle çözülebilir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve iktidardaki Birleşik Rusya Partisi lideri Dmitri Medvedev, Ukrayna çatışmasının kalıcı ve siyasi yollarla çözülmesinin, Donbass ile Rusça konuşan nüfusun bulunduğu diğer bölgelerin kurtarılmasını, Ukrayna’nın tarafsız ve nükleer silahsız statüsünü ilan etmesini ve Kiev yönetiminin aşırı milliyetçi politikayı terk etmesini gerektirdiğini vurguladı.

Medvedev, “Bu şartlar iyi biliniyor. Ülkemizin Devlet Başkanı Vladimir Putin, bunları ilk kez geçen yılın sonlarında Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı toplantıda ortaya koymuştu. İranlı dinleyiciler için bir kez daha sıralıyorum: Ukrayna her şeyden önce tarafsız, nükleer silahsız ve bağımsız bir ülke olmalıdır.” dedi.

Medvedev bu açıklamaları, İran İslam Cumhuriyeti Devlet Radyo ve Televizyonu’na verdiği mülakatta yaptı. Mülakatın bazı bölümleri bugün sabah erken saatlerde Medvedev’in resmi internet sitesinde yayımlandı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, bu şartı Ukrayna anayasasında, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından yayımlanan devlet egemenliği bildirisinde ve 1990’lardaki diğer belgelerde kayıtlı ilkelere dönüşle ilişkilendirdi.

Medvedev, “Ayrıca Kiev yönetiminin aşırı milliyetçi politikayı terk etmesi ve Rusçanın yasaklanması ile genel olarak Rusya’ya ait her şeyin yasaklanması uygulamasını kınaması, çatışmanın çözüm şartlarından biridir.” diye ekledi.

Rusya baskı veya çatışma peşinde değil

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, ülkesinin diğer ülkelere baskı uygulama ya da onlarla askeri çatışmaya girme peşinde olmadığını açıkladı. Medvedev, “Kimseye baskı yapmaya çalışmıyoruz ve kimseyle çatışmaya gireceğimizi düşünmüyoruz.” dedi.

Dmitri Medvedev, Moskova’nın küresel güvenlik mimarisinde hiçbir ülkenin yerini gasp etmeyi hedeflemediğini ve ulusal çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini vurguladı. Rusya’nın komşu ülkelerle dostane ve samimi ilişkilerden memnun olduğunu belirten Medvedev, ülkesinin büyük güç, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ve nükleer güç olarak konumundan kaynaklanan sorumluluğun bilincinde olduğunu hatırlattı.

Medvedev’den Ermenistan’a “bir başka Ukrayna” uyarısı

Dmitri Medvedev, Ermenistan liderliğinin seçtiği siyasi çizginin bu ülke için olumsuz sonuçlar doğurabileceği görüşünü dile getirdi. Medvedev, “Ermenistan’ın mevcut liderliği, ülkenin kalkınma rotasını değiştirmenin doğru bir adım olduğu kanaatine varmış. Ermenistan’ın başına gelebilecek en kötü şey, bir başka Ukrayna haline gelmesi ve o ülkenin kaderini paylaşması olacaktır.” dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, böyle bir kalkınma rotasının Ermenistan halkı için olumlu hiçbir sonuç doğurmayacağını ve ülkenin bağımsızlığı açısından riskler taşıdığını vurguladı.