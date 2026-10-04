Gazze'de Siyonizm oyunu: Trump'ın damadı Kushner’in kirli ticareti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: CNN, yayımladığı araştırma ve ifşa haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve Trump’a yakın isimlerden biri olan Jared Kushner’e ait özel sermaye şirketi Affinity Partners’in, İsrailli finans şirketi Phoenix Financial’ın en büyük hissedarı olduğunu yazdı. Kushner’in Gazze savaşına ilişkin müzakerelerdeki rolü göz önüne alındığında bu durum, olası çıkar çatışmasına dair soruları gündeme getirdi.

Habere göre Phoenix Financial, İsrail’in en büyük silah üreticisi Elbit Systems’a yüz milyonlarca dolar yatırım yaptı. Phoenix ayrıca, İsrail ordusunun kullandığı ürün ve teçhizatı tedarik eden en az sekiz şirkette daha hisseye sahip.

CNN, Affinity Partners’in bu askeri şirketlere doğrudan yatırım yapmadığını, ancak Phoenix’in en büyük hissedarını Affinity olarak görmesi nedeniyle Phoenix’in yatırımlarındaki kâr ve değer artışının Kushner’in şirketine fayda sağlayabileceğini bildirdi.

İncelenen belgelere göre Phoenix, Elbit Systems’a en az 265 milyon dolar yatırım yaptı. Şirket, son yıllarda İsrail Savaş Bakanlığı ile mühimmat ve askeri teçhizat tedariki için önemli sözleşmeler imzaladı.

Phoenix ayrıca askeri insansız hava araçlarında kullanılan kameraları üreten Next Vision, top mermisi fünyesi üreticisi Reshef Technologies, askeri deniz araçları üreticisi Israel Shipyards ve tanklar ile zırhlı araçlar için şanzıman ve güç aktarma sistemleri alanında faaliyet gösteren Ashot Ashkelon gibi şirketlere yatırım yaptı.

CNN, Phoenix’in ABD’li Boeing ve Caterpillar şirketlerine yaptığı yatırımlara da dikkat çekti. Boeing, Tel Aviv’e savaş uçağı, helikopter ve çeşitli mühimmat sağlıyor. Caterpillar ise Birleşmiş Milletler raporlarına göre Gazze ve Lübnan’da yerleşim yerlerinin yıkımında kullanılan buldozerler dahil olmak üzere teçhizat üretiyor.

Kushner’in Gazze müzakerelerindeki rolü

Bu yatırımların önemi, Kushner’in Trump yönetiminin Gazze savaşına ilişkin politikasındaki rolü dikkate alındığında daha da artıyor.

Kushner, 2025’ten bu yana Trump’ın Batı Asya dosyasındaki gayri resmi danışmanı olarak faaliyet gösterdi ve İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve anlaşmaya ilişkin müzakerelerde rol aldı. Bazı önemli müzakerelerde, Gazze ateşkes anlaşmasına ilişkin toplantılar dahil olmak üzere Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’un yanında yer aldı.

CNN, Kushner’in resmi bir hükümet görevi bulunmadığı için ABD’li yetkililerin mali çıkar açıklamalarına ilişkin bazı yükümlülüklerine tabi olmadığını yazdı.

Bu arada Affinity Partners, 2024’te Phoenix hisselerinin yaklaşık yüzde 4,95’ini 128,5 milyon dolara satın aldı. Şirket, Trump’ın ikinci başkanlık döneminin başlamasından birkaç gün önce Phoenix’teki hissesini ikiye katlayarak şirketin en büyük hissedarı haline geldi.

Kushner, Temmuz 2026’da Affinity’nin Phoenix’teki hisselerinin yaklaşık dörtte birini 340 milyon doların üzerinde bir bedelle sattı. Ancak Affinity hâlâ Phoenix hisselerinin yaklaşık yüzde 7,4’üne sahip. Bu hissenin değerinin 1 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Kushner ve Beyaz Saray’ın tepkisi

Kushner, Phoenix’in yatırım kararlarına müdahale ettiği iddialarını reddetti. Avukatı da CNN’e, Kushner’in savunma sanayiiyle bağlantılı şirketlerin hisselerinin alınması, elde tutulması veya satılmasına müdahil olmadığını ve Phoenix’in yönetim kurulunda hiç yer almadığını söyledi.

Ancak Kushner’in avukatı, Kushner’in Phoenix yöneticileriyle şirketin faaliyetleri, piyasa trendleri ve stratejik fırsatlar hakkında düzenli olarak görüşmeler yaptığını doğruladı.

Beyaz Saray da olası çıkar çatışmasına ilişkin eleştirileri reddederek Kushner’in ticari faaliyetlerinin diplomatik faaliyetleriyle ilgisi olmadığını, bu rolü gönüllü olarak ve Trump’ın talebi üzerine yürüttüğünü açıkladı.

Buna karşılık bazı Demokrat yasa koyucular konunun incelenmesini istedi. ABD Temsilciler Meclisi Demokrat üyesi Jamie Raskin, Kushner’in ticari ve diplomatik faaliyetleri aynı anda yürütmesini “tamamen çelişkili ve ahlaka aykırı” olarak nitelendirdi.

Affinity’nin bölgedeki geniş yatırımları

Affinity Partners, Ocak 2021’de, Trump’ın ilk başkanlık döneminin bitmesinden bir gün sonra kuruldu. Şirket birkaç ay sonra Suudi Arabistan devlet yatırım fonundan 2 milyar dolar aldı.

Şirket daha sonra Katar ve BAE’li yatırımcılardan da sermaye çekti ve işgal altındaki topraklar dahil çeşitli ülkelerde yatırım yaptı.

Kushner, Affinity’nin işgal altındaki topraklardaki ilk doğrudan yatırımını 2023’te yaptı ve Shlomo Group’un araç kiralama ve kredi işinin yüzde 15’ini 150 milyon dolara satın aldı.

CNN, Kushner’in Phoenix’e yatırımı Tel Aviv ekonomisinin dayanıklılığına ve şirketin ekonomik temellerine duyduğu inanca bağladığını yazdı.

Ancak Affinity’nin Phoenix’teki mali çıkarları ile Kushner’in Gazze savaşına ilişkin müzakerelerdeki rolünün aynı döneme denk gelmesi, ABD başkanının damadının ticari ve diplomatik faaliyetlerine ilişkin tartışmalı konulardan biri olmaya devam ediyor.