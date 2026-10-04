Arakçi’den ABD’ye: Savaş ve yaptırımlar işe yaramaz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran medyasının aktardığına göre Arakçi, bugün yaptığı açıklamada, “ABD’nin akıl ve mantık yolunda ilerlemesini umuyoruz. Askerİ eyleme yönelirse biz hazırız” ifadelerini kullandı.

Arakçi, ülkesinin herhangi bir askerİ saldırıya daha yıkıcı bir karşılık vermeye hazır olduğunu da vurguladı.

Bununla birlikte Tahran’ın diplomatik yollarla adil bir çözüme ulaşmaya hazır olduğunu belirten Arakçi, “Düşmana mesajımız açık. Diplomatik yollarla adil bir çözüme ulaşmaya hazırız” diye ekledi.

Arakçi, açıklamasının sonunda İran’ın hem diplomatik çözümler bulma hem de kendisini savunma konusunda ciddi olduğunu vurguladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da bugün daha erken saatlerde ülkesinin Hürmüz Boğazı’nın açılmasına ilişkin tutumunu yineleyerek, İran’ın talepleri yerine getirilmedikçe bu geçişin açılmayacağını belirtti. Bununla birlikte ABD’nin son dönemde aracılar üzerinden İran’a yeni öneriler gönderdiğine işaret etti.