Politico: Trump, Suudi Arabistan’ın talebine rağmen Yemen savaşına giremiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD merkezli Politico internet sitesinin kıdemli dış politika muhabiri Nahal Toosi, ABD’nin Suudi Arabistan’ın talebiyle Yemen savaşına girmekten duyduğu çekinceyi ele aldığı raporunda, bu isteksizliğin arkasında pratik, askeri ve siyasi nedenler bulunduğunu ve bunların Washington’un yeni bir cephe açma konusundaki gönülsüzlüğünü kısmen açıkladığını yazdı.

İran cephesinin karmaşıklığı

Habere göre ilk neden, Trump’ın hâlihazırda İran’la çok karmaşık bir cepheye sahip olması. Tahran’la savaş henüz kesin bir sonuca ulaşmadı. Dolayısıyla İran’ın desteklediği ve silahlandırdığı Husilerle yeni bir çatışmaya girmek, İran’la savaş belirsizliğini korurken çatışmanın kapsamını genişletmek anlamına gelebilir.

Yemen’de geçmiş deneyim

Makale, ABD’nin eski Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking’e dayanarak, Trump’ın şu anda neden başka bir cephe açmaya istekli olmadığının anlaşılır olduğunu yazıyor. Bir diğer neden, ABD’nin Ensarullah’la önceki deneyimiyle ilgili. ABD ordusunun geçen yıl başlattığı hava saldırıları sınırlı etki yarattı. O dönemde Donald Trump, Yemenlilerin teslim olduğunu iddia etmişti. Lenderking’e göre gücün yeniden kullanılması kesin sonuç doğurmayabilir; özellikle Ensarullah’ın son yıllarda askeri kapasitesini önemli ölçüde geliştirdiği düşünülürse.

Batılı bir yetkiliye dayandırılan bilgiye göre Yemenliler, füzeleri onarma, güdüm sistemlerini iyileştirme ve silahların menzilini artırma kabiliyetlerini kanıtladı. Bu, İran’dan silah sevkiyatının durdurulmasının kapasitelerine zarar verebileceği, ancak onları mutlaka felç etmeyeceği anlamına geliyor.

ABD’nin silah sıkıntısı

Habere göre ABD ayrıca mühimmat kıtlığı sorunuyla karşı karşıya. Bu durum kısmen İran’la savaş nedeniyle daha da ağırlaştı. Dolayısıyla Ensarullah’a karşı yeni bir askeri operasyon başlatmak, hâlihazırda İran’la savaşın baskısı altında olan ABD askeri stoklarına ek maliyet yükleyebilir.

Ensarullah İran’ın aracı değil

Politico, mevcut ve eski ABD’li yetkililere dayanarak, Yemen’deki Ensarullah’ın İran’ın basit bir aracı değil, ortağı olduğunu yazıyor. Onların kendi özel gündemleri var; bu da onlarla askeri çatışmayı daha karmaşık hale getiriyor.

Trump ayrıca Yemenlilerin ABD gemilerini hedef almama taahhüdüne vurgu yapıyor. Bu, Washington’un geçen yıl onlarla vardığı ateşkese bağlı kalması için Trump’ı teşvik eden nedenlerden biri. Aynı zamanda ABD, istihbarat paylaşımı ve silah satışı yoluyla Suudi Arabistan’ı desteklemeyi sürdürüyor; ancak bu tutum, ABD güçlerinin Yemen savaşına yeniden girmesi anlamına gelmek zorunda değil.