İran: Düşman askeri yolu seçerse İran’ın yanıtı geçmişten daha sert olacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, İran’daki büyükelçiler ve siyasi temsilcilik başkanlarıyla düzenlenen toplantıda konuştu.

Arakçi, “Öncelikle New York’taki görüşmelerimi Cumhurbaşkanı ile birlikte organize eden herkese teşekkür etmeliyim.” dedi.

İran heyetinin New York’taki varlığının güçlü ve etkili olduğunu belirten Arakçi, çok sayıda görüşme ve röportajın yanı sıra Cumhurbaşkanı’nın Genel Kurul konuşması, kendisinin diğer konuşmaları ve New York’taki bazı fikir insanlarıyla yapılan görüşmelerin önemine dikkat çekti.

Arakçi, “En önemlisi, İslam Cumhuriyeti’nin bu yıl İran ile Amerika arasındaki mevcut ihtilaf ve süregelen savaşın çözümü için sunduğu, Hürmüz Boğazı’nın açılmasını sağlayacak 7 günlük plan olarak bilinen plandı. Bu plan, İran’ın bu yılki varlığını aktif kıldı ve New York’taki siyasi atmosferi İran’ın planı etkiledi.” ifadelerini kullandı.

Arakçi, “Herkes İran’ın diplomaside ve barışçıl çözüm arayışında ciddi olduğunu, kendisini savunmada da ciddi olduğu gibi gördü.” dedi.

“Kendimizi savunma ve diplomasiyi ilerletme konusunda kararlı ve ciddiyiz. Düşmanlar askeri bir yol izlemek isterse, geçmişten daha sert bir yanıt alacaktır. Diplomatik yollar ararlarsa, diplomasi yoluyla şerefli bir çözüme ulaşmaya hazırız.” diyen Arakçi, New York’ta tutumlarını açıkça anlattıklarını söyledi.

Arakçi, “Bazılarının İran’ı yalnız bir ülkeye dönüştürebilecekleri yönündeki düşüncesi tamamen başarısız oldu.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin İranlı diplomatları kovduğu yönündeki açıklamasına değinen Arakçi, “Amerikalıların İranlı diplomatları kovdukları iddiası gerçekten şaşırtıcı. İran heyetinin varlığına ne kadar öfkelendiklerini gösterdiler.” dedi.

Arakçi, “Diplomatlarımız Genel Kurul’da parlak bir varlık gösterdi; her alanda hazır bulunduk.” dedi.

Fars Körfezi yetkilileriyle yapılan görüşmelere işaret eden Arakçi, “Bunların tümü dostaneydi ve ülkelerle ilişkilerde yeni bir yola başladık. Basra Körfezi’ndeki kardeşlerimiz bize eşlik ediyor ve ülkelerin kendi katılımıyla istikrar yaratma konusunda ortak irade sürdürülüyor.” diye konuştu.

Avrupa ülkeleriyle görüşmelere değinen Dışişleri Bakanı, “Avrupalıların İran’a yönelik yaklaşımlarını gözden geçirmelerini umuyoruz. NATO Genel Sekreteri’nin İran’a karşı savaşa katıldıklarını itiraf etmesi ağırdı. Avrupa’daki üslerden 5 binden fazla savaş uçağının havalandığını söyledi ve Avrupa ülkelerinin açıklama yapmasını bekliyoruz. Bu ülkelere önerimiz, İran’la diyalog kurmaları ve ABD ile Siyonist rejimin her türlü savaş kışkırtıcılığından kaçınmalarıdır.” dedi.

Arakçi sözlerini şöyle sürdürdü: