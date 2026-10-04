Riyad–Ankara–İslamabad Hattındaki Güvenlik Mimarisi: Washington–Tel Aviv Tasarımı Bölgesel Kalkan ve Yemen Çıkmazı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suudi Arabistan’ın yönlendirici aktör, Türkiye’nin teknoloji ve savunma sanayiinde yüksek katma değer sunan kilit ortak, Pakistan’ın ise nükleer ve konvansiyonel kapasitesiyle “taşıyıcı sütun” olarak konumlandırıldığı üçlü güvenlik paktı, uluslararası güvenlik analistleri tarafından derinlemesine masaya yatırılıyor. Görünürde bölgesel aktörlerin kendi güvenlik ihtiyaçlarından doğmuş gibi sunulan bu mekanizmanın, perde arkasında ABD’nin Orta Doğu mimarisi ve İsrail’in stratejik derinlik arayışıyla doğrudan bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

Perde Arkasındaki Stratejik Akıl: Washington ve Tel Aviv Kurgusu

Bölgesel denklemde kurgulanan bu yapı, ABD’nin doğrudan askeri maliyet üstlenmeksizin müttefikleri üzerinden vekâleten oluşturduğu “bölgesel güvenlik ağı” doktrininin bir parçası niteliğindedir. Bu tasarımın merkezinde şu stratejik hedefler yer almaktadır:

İsrail İçin Tampon Kuşak İnşası: Abraham Anlaşmaları ile başlayan sürecin tamamlayıcısı olarak, İsrail’in varlığını ve bölgesel seyrüsefer güvenliğini (Kızıldeniz ve Babülmendep hattı) doğrudan İsrail ordusu sahaya inmeden, Müslüman coğrafyanın üç büyük askeri ve siyasi aktörünün kurduğu kalkan ile güvenceye almak. Direniş Ekseni’nin Kuşatılması: İran, Yemen (Ensarullah), Lübnan Hizbullahı ve Suriye-Irak hattındaki direniş unsurlarını; Sünni/İslam dünyasının öncü ülkeleri kisvesi altında dengelenip baskılanmasını sağlamak. Maliyetin ve Meşruiyetin Devredilmesi: Washington ve Tel Aviv’in bölgedeki doğrudan varlığının doğuracağı halk tepkisini perdeleyerek, stratejik savunma yükünü Riyad’ın finansmanı, Ankara’nın operasyonel/teknolojik kabiliyeti ve İslamabad’ın askeri personeli üzerine paylaştırmak.

Yemen Direnişinin Kırdığı Güvenlik Projeksiyonu

Ne var ki, Washington ve Tel Aviv patentli bu stratejik tasarım, sahadaki en sert kayaya, yani Yemen direnişine çarpmış durumdadır. Savaşın başlangıcından bu yana Riyad yönetiminin arkasında duran, doğrudan veya dolaylı olarak diplomatik, lojistik ve askeri destek sağlayan müttefikler; Yemen coğrafyasındaki inisiyatif kaybını durduramamıştır.

Yemen direniş güçlerinin (Ensarullah) yalnızca Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde küresel deniz ticaretini ve İsrail limanlarına yönelik sevkiyatı felç etmekle kalmayıp, ülke coğrafyasının tamamında mutlak kontrolü tesis etme aşamasına gelmesi, paktın vaat ettiği “bölgesel caydırıcılığı” tamamen boşa çıkarmıştır. Yıllardır yürütülen ablukaya ve devasa teknolojik üstünlüğe rağmen Yemen’deki asimetrik harp dengesinin aşılamamış olması, masadaki tasarım ile sahadaki hakikatin arasındaki derin uçurumu teyit etmektedir.

Sorumlulukların İfası mı, Misyonun İflası mı?

Sahadaki bu gerçekler ışığında, aktörlerin üstlendikleri roller birer stratejik çıkmaza dönüşmektedir:

Suudi Arabistan: Kurgunun yönlendiricisi olarak sunulsa da, İsrail ve ABD güvenliği adına Yemen bataklığında yıpratıcı bir fatura ödemekte; sınır güvenliğini dahi tek başına tahkim edememektedir.

Kurgunun yönlendiricisi olarak sunulsa da, İsrail ve ABD güvenliği adına Yemen bataklığında yıpratıcı bir fatura ödemekte; sınır güvenliğini dahi tek başına tahkim edememektedir. Türkiye: Yüksek teknoloji ve savunma sanayii birikimini bu tür dış güdümlü paktlara kanalize etmesinin, Yemen gibi ideolojik ve halk tabanlı asimetrik direnişler karşısında kesin sonuç doğurmadığı; aksine bölge halkları nezdindeki meşruiyet zeminini zedelediği görülmektedir.

Yüksek teknoloji ve savunma sanayii birikimini bu tür dış güdümlü paktlara kanalize etmesinin, Yemen gibi ideolojik ve halk tabanlı asimetrik direnişler karşısında kesin sonuç doğurmadığı; aksine bölge halkları nezdindeki meşruiyet zeminini zedelediği görülmektedir. Pakistan: Askeri ağırlığıyla taşıyıcı sütun vazifesi görmesi hedeflenen İslamabad’ın, iç ekonomik çalkantıları ve sınır ötesi çatışma riskleri sebebiyle yabancı çıkarlara hizmet eden operasyonel bir kara gücüne dönüşme kapasitesinin bulunmadığı tescillenmiştir.

Hüküm:

Son tahlilde; Riyad, Ankara ve İslamabad eksenine giydirilen bu savunma zırhı, bağımsız ve milli iradelerin ürünü olmaktan ziyade, Anglo-Amerikan ve Siyonist eksenin bölgeyi kendi lehlerine tahkim etme projesidir. Ancak Yemen direnişinin tavizsiz duruşu ve sahadaki fiilî egemenliği, dışarıdan dizayn edilen yapay güvenlik paktlarının ve bölgesel taşeronluk modellerinin çöküşe mahkûm olduğunu açıkça kanıtlamaktadır.

Bağlantı: IISS - The Defence Dividend of the Abraham Accords

Bağlantı: CFR - Analysis on Houthi Red Sea Control and Strategic Shift