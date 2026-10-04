Taiz’in Güneyinde Kritik Kırılma: Islah Güçleri Çekildi, Sanaa Birlikleri İlerleyişe Geçti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen sahasında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun desteklediği yerel aktörler arasındaki çatlaklar derinleşirken, güney Taiz hattında dengeleri Sanaa lehine çeviren kapsamlı bir askerî hareketlilik meydana geldi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Müslüman Kardeşler’in Yemen kolu olarak bilinen Islah Partisi’ne bağlı silahlı birlikler, bölgedeki stratejik savunma hatlarını tahliye ederek güneye doğru geri çekilmeye başladı. Çekilmenin ardından hızla taarruza geçen Sanaa Silahlı Kuvvetleri, stratejik öneme sahip El-Şamaitain ilçesindeki kritik mevziler ve hâkim tepeler başta olmak üzere geniş arazilerde tam kontrol sağladı.

Islah güçlerinin, bölgenin idari ve ikmal merkezi konumundaki El-Turbah kasabasını boşaltarak Şarjab kırsalına ve Lahic vilayeti sınırındaki Tur el-Bahah hattına doğru çekildikleri bildirildi. Askerî uzmanlar, Islah’ın bu geri çekilmesini yalnızca bir mevzi kaybı olarak değil; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) ve Tarık Salih güçleriyle yaşanan iç çekişmelerin sahaya yansıyan operasyonel bir zaafı olarak yorumluyor.

Sanaa güçlerinin El-Şamaitain hattındaki bu hızlı ilerleyişi, Kızıldeniz kıyılarına ve stratejik Babülmendep Boğazı’na açılan lojistik koridor üzerindeki kuşatmayı daha da sıkılaştırırken, koalisyonun Taiz ve çevresindeki savunma mimarisini doğrudan çökme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.