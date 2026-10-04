Sanaa’dan Suudi Derinliklerine Kapsamlı Misilleme: Balistik Füze ve İHA Operasyonunun Etkileri Sürüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen Silahlı Kuvvetleri Resmi Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, Sanaa güçlerinin Suudi Arabistan topraklarındaki kritik askerî üsler ve stratejik noktalara yönelik geniş çaplı ve koordineli bir hava harekâtı düzenlediğini açıkladı. Operasyonda yüksek hassasiyetli yerli balistik füzeler ile çok sayıda gelişmiş insansız hava aracının (İHA) eş zamanlı olarak kullanıldığı bildirildi.

Tuğgeneral Yahya Seri yaptığı açıklamada, meşru müdafaa ve caydırıcılık doktrini kapsamında gerçekleştirilen operasyonun belirlenen tüm hedefleri tam isabetle vurduğunu, hedeflenen tesislerde doğrudan hasar meydana geldiğini belirtti.

Uluslararası gözlemciler, uydu takip sistemleri ve bölgesel kaynaklardan sızan güncel veriler ise saldırının yarattığı şok dalgasının Suudi Arabistan’ın farklı idari ve askerî bölgelerinde hissedilmeye devam ettiğini doğruluyor. Hedef alınan hava savunma bataryalarının (Patriot sistemleri) doygunluk taarruzu karşısında yetersiz kaldığı, kritik lojistik hatlar ile bazı enerji altyapı alanlarında güvenlik ve operasyonel teyakkuz seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığı kaydedildi.

Askerî analistler, Sanaa’nın derinlik vuruş kabiliyetindeki bu niteliksel sıçramanın, Suudi Arabistan öncülüğündeki bölgesel savunma kalkanı projelerinin ve hava savunma mimarisinin sahadaki asimetrik füze/İHA gücü karşısında sürdürülebilir bir koruma sağlayamadığını bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguluyor.