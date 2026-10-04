Cevf Çölü’nde Stratejik Bozgun: Sanaa Güçleri Suudi İlerlemesini Püskürttü, İkmal Hattını Vurdu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’in stratejik öneme sahip Cevf vilayetinin doğu bölgesinde, sınır hattını ihlal etmeye çalışan Suudi destekli güçler ile Sanaa (Ensarullah) birlikleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Bölgedeki askerî kaynaklardan edinilen bilgilere göre, kapsamlı bir ilerleyiş denemesi başlatan koalisyon yanlısı unsurlar, Sanaa güçlerinin kurduğu savunma hatlarına çarparak hızlı bir şekilde dağıldı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, sahada yürüttüğü koordineli operasyonla, düşman birliklerinin zırhlı araç konvoylarını hedef alarak çok sayıda aracı imha etti. İlerleme girişimi bozguna uğrayan Suudi destekli birlikler, bölgeden geri çekilmek zorunda kalırken, Sanaa güçleri bu çekilme rotasını ve arkada kalan lojistik toplanma noktalarını (assembly points) hassas vuruşlarla imha ederek düşmanın yeniden organize olma kapasitesini kısıtladı.

Askerî uzmanlar, Cevf çölündeki bu çatışmanın, koalisyonun “geniş araziyi kontrol etme” stratejisinin sahada bir kez daha iflas ettiğini gösterdiğini belirtiyor. Sanaa güçlerinin hem savunmada kurduğu direnç hem de geri çekilen birlikleri toplanma aşamasında imha edebilme yeteneği; Yemen ordusunun istihbarat ve operasyonel derinliğinin, koalisyonun hantal ve savunmasız konvoy hareketlerine karşı kurduğu üstünlüğü kanıtlıyor. Bu başarısız operasyon, Suudi Arabistan’ın sınır hattını güvenceye alma çabalarının, bölgedeki saha gerçekliği karşısında ne kadar yüksek maliyetli ve sonuçsuz kaldığının bir diğer göstergesi olarak değerlendiriliyor.