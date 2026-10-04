Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suriye’nin güney kesimlerinde İsrail’in artan askerî baskısı ve dayatmaları, sahadaki güç dengelerini ve yerel aktörlerin hareket alanını doğrudan şekillendirmeye devam ediyor. Bölgedeki güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, işgal altındaki Golan Tepeleri’ne komşu sınır hatlarında Tel Aviv yönetimi tarafından getirilen sıkı kısıtlamalar, Colani rejimine (Heyet Tahrir el-Şam ve müttefik fraksiyonlar) bağlı birliklerin sahadaki egemenlik iddialarını ve taktik konuşlanmalarını zayıflatıyor.

İsrail’in sınır güvenliği ve tampon bölge oluşturma talepleri doğrultusunda, özellikle hassas hatlardaki bazı stratejik köylerde ağır silahların ve zırhlı unsurların konuşlandırılmasına kesin olarak yasak getirildi. Bu yerleşim yerlerinde devriye ve kontrol faaliyetlerinin yalnızca hafif araçlar kullanan yerel polis gücü seviyesinde tutulmasına izin verildiği kaydedildi.

Askerî ve jeopolitik analistler, bu gelişmenin İsrail’in güney Suriye’de kendi güvenlik mimarisini tahkim etmek ve sınır hattında hiçbir rakip askerî yığınağa veya ağır silaha müsamaha göstermemek adına yürüttüğü stratejik kuşatmanın bir parçası olduğunu belirtiyor. Colani rejiminin, Tel Aviv’in bu dayatmaları karşısında sahada fiilî bir direnç gösteremeyerek talimatlara boyun eğmesi, sözde otorite iddialarının ve egemenlik sınırlarının küresel ve bölgesel güçlerin güvenlik denklemleriyle nasıl kısıtlandığını bir kez daha gözler önüne seriyor.