Cezayir’den Abu Dabi’ye Rest: Tebbun, BAE ile İlişkileri Kesme Kararından Geri Adım Atılmayacağını Duyurdu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Kuzey Afrika ve Mağrip hattında jeopolitik tansiyon tırmanırken, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yaşanan diplomatik krize ilişkin çok sert açıklamalarda bulundu. Tebbun, Abu Dabi yönetimiyle diplomatik köprülerin atılması yönündeki kararın nihai olduğunu ve bu tutumdan kesinlikle taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tebbun yaptığı değerlendirmede, BAE’nin bölgedeki yayılmacı ve müdahaleci politikalarını doğrudan hedef aldı. Abu Dabi’nin Cezayir’in iç işlerine nüfuz etmeye ve ulusal egemenliği üzerinde tahakküm kurmaya çalıştığını belirten Tebbun, diplomatik ilişkileri dondurma ve kesme safhasına “işlerin artık tüm sınırları aşması ve tahammül eşiğinin çiğnenmesi” neticesinde gelindiğini ifade etti.

Diplomatik kaynaklar ve bölgesel analistler, Cezayir ile BAE arasındaki bu keskin kopuşun arka planında; Abu Dabi’nin Sahel kuşağı, Libya sahası ve Mağrip bölgesinde yürüttüğü istikrarsızlaştırıcı operasyonlar ile İsrail ile normalleşme (İbrahim Anlaşmaları) eksenindeki agresif hamlelerinin yer aldığını belirtiyor. Cezayir’in bağımsız dış politika ilkeleri ve Filistin davasına yönelik tavizsiz duruşunun, BAE’nin bölgeyi Batı ve İsrail çıkarları doğrultusunda yeniden dizayn etme projeleriyle doğrudan çatıştığına dikkat çekiliyor.

Tebbun’un bu resti, Cezayir’in kendi egemenlik alanına yönelik dış vesayet girişimlerine karşı koyduğu stratejik bir kırmızı çizgi olarak yorumlanıyor.