Tahran’dan Washington’a Caydırıcılık Mesajı: İran Ordusu Füze Menzilini ve Hızını Artıracağını Duyurdu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, Fars Haber Ajansı’na verdiği röportajda, Washington yönetiminin Orta Doğu ve Basra Körfezi hattındaki provokatif eylemlerinin bölgesel güvenliği tehlikeye attığı bir dönemde ordunun yeni savunma hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Tuğgeneral Ekreminiya, ordunun envanterinde bulunan tüm füze sistemlerinin kapsamlı bir geliştirme sürecinden geçtiğini belirtti. Yeni planlama kapsamında füzelerin operasyonel menzilinin genişletilmesi, hipersonik ve süpersonik hız kapasitelerinin yükseltilmesi ve düşman hava savunma kalkanlarını aşma kabiliyetlerinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

ABD’nin sahada gerilimi tırmandıran hamlelerine ve diplomasiyi bir baskı aygıtı olarak kullanma gayretlerine dikkat çeken Ekreminiya, Tahran’ın savunma ve caydırıcılık kapasitesini tahkim etmekten geri adım atmayacağını vurguladı.

Füze menzili ve hızındaki bu artış hamlesi, doğrudan bölgedeki ABD üslerini, deniz unsurlarını ve CENTCOM koordinasyonundaki füze kalkanlarını hedef alan yeni bir caydırıcılık eşiğine işaret ediyor. Tahran yönetimi, müzakere ve diplomasi süreçlerinin ancak sahada somut bir askerî üstünlükle korunabileceği stratejisiyle füze programını derinleştiriyor.