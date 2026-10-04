Gazze Katliamına Rağmen İş Birliği: Arjantin, İsrail ile Askerî Ortaklığı Silah Fabrikasıyla Derinleştiriyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Arjantin’de Javier Milei yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte hız kazanan Tel Aviv-Buenos Aires hattındaki ittifak, diplomatik sınırları aşarak doğrudan savunma sanayi ve silah ticaretine odaklanan bir boyuta ulaştı. Gazze’de işlenen savaş suçlarına ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen Arjantin yönetimi, İsrail askerî endüstrisiyle olan bağlarını her geçen gün tahkim ediyor.

Mevcut silah alım sözleşmelerinin kapsamı genişletilirken, Arjantin topraklarında İsrail tasarımı piyade tüfeklerinin ve askerî mühimmatın üretileceği yerli bir fabrikanın kurulması seçeneği resmen değerlendiriliyor. Bu adım, Buenos Aires yönetiminin dış politika önceliklerini Batı ve Siyonist merkezlerin stratejik çıkarları doğrultusunda şekillendirdiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Güney Amerika’da anti-emperyalist geleneklerin ve halk direnişlerinin merkezi olan Arjantin’in, bu anlaşmalarla birlikte İsrail askerî-endüstriyel kompleksinin bölgedeki operasyonel üslerinden birine dönüştürülmesi, kıtadaki bağımsızlık yanlısı çevrelerin sert tepkisine yol açıyor. İnsani ve ahlaki değerlerin hiçe sayılarak yürütülen bu silah ortaklığı, Arjantin’in dış politikasında dış vesayete dayalı yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.