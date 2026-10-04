Hürmüz’de Stratejik Geçit: Bir Tanker Hedef Alındı, Deniz Güvenliğinde Kritik Zafiyet

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Küresel enerji ticaretinin ana arterlerinden biri olan Hürmüz Boğazı’nda gerçekleşen bu saldırı, deniz seyrüsefer güvenliğini Batı merkezli koruma mekanizmalarıyla sağlama stratejisinin fiilî bir iflası olarak öne çıkıyor. Geminin makine dairesini etkisiz hale getirecek hassasiyette gerçekleştirilen müdahale, bölgedeki deniz trafiğinin denetim altında olduğu iddialarını boşa çıkarıyor.

Saldırının kaynağına dair net bir veri sunulmamış olması, bölgedeki deniz güvenliği mimarisinin ne kadar kırılgan bir zemine oturduğunu gösteriyor. Washington ve müttefiklerinin, “bölgesel kalkan” projeleriyle hayata geçirmeye çalıştıkları deniz güvenlik ağları, bu tür nokta vuruşlu eylemler karşısında etkisiz kalıyor.

Bu olay, sadece bir ticari geminin zarar görmesi değil; stratejik boğazlardaki egemenlik mücadelesinin bir parçası olarak değerlendirilmeli. Deniz ticaretinin merkezindeki bu zaaf, Batı’nın enerji güvenliği ve seyrüsefer serbestisi üzerine kurduğu denetim mekanizmasının, bölgedeki asimetrik güçler ve onların stratejik hamleleri karşısında sürdürülebilir olmadığını tescilliyor. Söz konusu tanker saldırısı, Hürmüz hattındaki güvenlik denkleminin, küresel güçlerin kurduğu paktlardan ziyade sahadaki fiilî güç dengeleri tarafından tayin edildiğini gözler önüne seriyor.