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Hürmüz’de Stratejik Geçit: Bir Tanker Hedef Alındı, Deniz Güvenliğinde Kritik Zafiyet

4 Ekim 2026 - 18:12
News ID: 1873662
Hürmüz’de Stratejik Geçit: Bir Tanker Hedef Alındı, Deniz Güvenliğinde Kritik Zafiyet

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi (UKMTO), Hürmüz Boğazı’nda seyir halindeki bir tankerin kimliği belirsiz bir mühimmatla hedef alındığını ve saldırı sonucunda geminin makine dairesinde ciddi hasar meydana geldiğini duyurdu. Bölgedeki enerji hatlarının güvenliğini sağlama iddiasındaki uluslararası koalisyonlar ve stratejik paktlar, bu olayla birlikte dar geçitlerdeki ticari seyrüseferi koruma kapasitelerinin sınırlı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Küresel enerji ticaretinin ana arterlerinden biri olan Hürmüz Boğazı’nda gerçekleşen bu saldırı, deniz seyrüsefer güvenliğini Batı merkezli koruma mekanizmalarıyla sağlama stratejisinin fiilî bir iflası olarak öne çıkıyor. Geminin makine dairesini etkisiz hale getirecek hassasiyette gerçekleştirilen müdahale, bölgedeki deniz trafiğinin denetim altında olduğu iddialarını boşa çıkarıyor.

Saldırının kaynağına dair net bir veri sunulmamış olması, bölgedeki deniz güvenliği mimarisinin ne kadar kırılgan bir zemine oturduğunu gösteriyor. Washington ve müttefiklerinin, “bölgesel kalkan” projeleriyle hayata geçirmeye çalıştıkları deniz güvenlik ağları, bu tür nokta vuruşlu eylemler karşısında etkisiz kalıyor.

Bu olay, sadece bir ticari geminin zarar görmesi değil; stratejik boğazlardaki egemenlik mücadelesinin bir parçası olarak değerlendirilmeli. Deniz ticaretinin merkezindeki bu zaaf, Batı’nın enerji güvenliği ve seyrüsefer serbestisi üzerine kurduğu denetim mekanizmasının, bölgedeki asimetrik güçler ve onların stratejik hamleleri karşısında sürdürülebilir olmadığını tescilliyor. Söz konusu tanker saldırısı, Hürmüz hattındaki güvenlik denkleminin, küresel güçlerin kurduğu paktlardan ziyade sahadaki fiilî güç dengeleri tarafından tayin edildiğini gözler önüne seriyor.

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