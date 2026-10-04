Riyad ve Tel Aviv’in Gizli Yemen Paktı: Mezhepçi Retorik Ardına Saklanan Stratejik İş Birliği

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suudi Arabistan ve İsrail istihbarat birimleri, Yemen’deki direniş hatlarını zayıflatmak ve sahadaki operasyonel inisiyatifi koalisyon lehine çevirmek için düzenli olarak hedef paylaşımı yapıyor. Bu koordinasyon, sahada yoğun bir askerî angajmana dönüşürken, siyasi alanda “mezhep çatışması” kılıfıyla pazarlanıyor. Bölgesel dinamikleri manipüle etmek için dinî otoriteler ve mezhepsel ayrıştırıcı söylemler bir kalkan olarak kullanılıyor.

Söz konusu stratejik ittifak, bir yanda İslam dünyası nezdinde meşruiyet arayışındaki dinî figürlerin retoriğiyle maskelenirken, diğer yanda İsrail ile yürütülen gizli diplomasi ve askerî ortaklık süreçleriyle çelişiyor. Mezhepçi söylemin bir kalkan olarak kullanılması, Suudi yönetiminin Siyonist merkezle girdiği angajmanın yol açtığı ideolojik krizi yönetme çabasından başka bir anlam taşımıyor.

Riyad’ın bölgesel güvenlik denklemlerinde Washington ve Tel Aviv hattına tam entegrasyonunu sağlamak için izlediği bu yol, sahadaki gerçeklikle örtüşmüyor. Yemen direnişinin askerî inisiyatifi ele alması, inşa edilen bu mezhepçi perdenin işlevsizliğini ortaya koyuyor. İttifakın arkasındaki gerçek ajanda, ideolojik bir mücadeleden ziyade; bölgenin stratejik haritasını Siyonist ve emperyalist çıkarlar doğrultusunda yeniden dizayn etmeyi hedefleyen bir güç birliğidir.